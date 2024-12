Le dichiarazioni su Carlos Sainz e la Ferrari hanno davvero dell’incredibile: apertura clamorosa su un possibile ritorno dello spagnolo a Maranello.

Uno dei movimenti che ha destato sicuramente più scalpore in questo mercato piloti così caldo in questi mesi è senza dubbio quello riguardante l’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari. Il sette volte campione del Mondo è pronto a mettersi in gioco in una Scuderia gloriosa, con l’obiettivo di superare il record assoluto di campionati vinti da Michael Schumacher proprio dove il campione tedesco si è consacrato come tra i più forti di tutta la storia della Formula Uno.

A lasciargli il posto è stato Carlos Sainz, pilota che in questi anni si è dimostrato affidabile e ottimo compagno di squadra – al netto di qualche screzio nella parte finale della stagione appena conclusasi – di Charles Leclerc. Lo spagnolo ha fatto vedere tutte le sue doti in questi anni in Ferrari, prendendosi anche l’affetto di buona parte dei sostenitori della Scuderia di Maranello. E se un giorno ci dovesse essere addirittura il ritorno in rosso? Secondo due leggende della Formula Uno come Eddie Jordan e David Coulthard, è possibile che tale scenario è possibile, aprendo così le porte a un eventuale (e clamoroso) ricongiungimento in futuro.

F1, Jordan e Coulthard sicuri: tra Ferrari e Sainz solo un arrivederci?

Il mondo della Formula Uno è praticamente colto di sorpresa dalle parole di Eddie Jordan e David Coulthard in merito al rapporto tra Carlos Sainz e la sua ormai ex Ferrari.

“Williams ha fatto grandi passi avanti nella ristrutturazione, ma resta da vedere se saranno in grado di offrirgli una vettura competitiva come quella della Scuderia”, ha dichiarato Jordan, sottolineando come la scelta di optare per Williams sia una soluzione del tutto temporanea, almeno a suo modo di vedere. Lo stesso Coulthard ha condiviso il pensiero di Jordano, sottolineando il forte rapporto tra il pilota e la squadra di Maranello: “Hanno un grande rispetto per lui e il distacco è avvenuto in modo esemplare”.

I due, inoltre, si sono soffermati sulla solidità dei risultati dimostrata da Sainz, spiegando come tale fattore possa giocare a favore dello spagnolo nel caso in cui dovesse riconfermarsi anche alla guida di Williams. Uno scenario davvero incredibile ma non da escludere del tutto, considerando quelle che sono state le modalità di addio tra le parti.