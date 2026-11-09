Interlagos blindato fino al 2035: il GP del Brasile vive altri cinque anni

L’annuncio è arrivato direttamente dal paddock di Interlagos, durante il fine settimana del Gran Premio del Brasile 2026: la Formula 1 e il circuito di São Paulo hanno siglato un accordo di prolungamento quinquennale che garantisce la presenza del GP Brasile Interlagos 2035 nel calendario iridato. Una notizia che vale molto più di un semplice rinnovo burocratico — è la conferma che uno degli appuntamenti più amati e storici della stagione resterà al suo posto per almeno un altro decennio.

I termini dell’accordo: cinque anni di garanzia per São Paulo

La Formula 1 ha annunciato ufficialmente un’estensione contrattuale di cinque anni per il Gran Premio di São Paulo, assicurando la permanenza dell’Autodromo José Carlos Pace nel calendario del Mondiale fino al 2035. L’intesa è stata resa pubblica proprio nel corso del weekend di gara brasiliano, scegliendo il palcoscenico più efficace possibile per comunicare una decisione di questa portata.

A rendere l’accordo ancora più solido è l’impegno concreto dell’amministrazione comunale di São Paulo, che ha confermato la propria volontà di continuare a investire sull’evento e sulle infrastrutture del circuito. Non si tratta quindi di una semplice firma su un documento: il governo cittadino si è formalmente vincolato a sostenere lo sviluppo della struttura, un elemento che la Formula 1 considera prioritario nella valutazione dei propri partner organizzativi.

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Le parole di Domenicali: la passione brasiliana come argomento decisivo

Il chief executive della Formula 1, Stefano Domenicali, ha scelto parole precise per motivare pubblicamente la decisione: «The passion of our Brazilian fans is extraordinary». Una dichiarazione breve ma inequivocabile, che indica quanto il peso del pubblico brasiliano abbia influito nella trattativa.

E i numeri danno ragione a Domenicali. Il Brasile conta attualmente 75,8 milioni di appassionati di Formula 1, una delle basi di tifosi più ampie e coinvolte al mondo. Una comunità che non si esprime soltanto attraverso i dati di ascolto televisivo, ma si materializza fisicamente sugli spalti di Interlagos: nel fine settimana della precedente edizione del Gran Premio, la presenza complessiva ha raggiunto 303.627 spettatori. Cifre che pochi circuiti al mondo possono vantare, e che rendono São Paulo un asset commerciale oltre che sportivo di primissimo piano.

Perché Interlagos rimane insostituibile nel calendario F1

L’Autodromo José Carlos Pace non è soltanto un tracciato con caratteristiche tecniche peculiari — il dislivello tra la curva Senna S e il rettilineo principale, le variazioni di temperatura, l’asfalto che cambia comportamento nel corso del weekend. È un luogo carico di storia, dove si sono decisi campionati mondiali, dove Ayrton Senna ha trasformato l’intera nazione in un popolo di appassionati di corse, dove la Formula 1 ha vissuto alcuni dei suoi momenti più drammatici e memorabili.

Sostituire Interlagos con un altro venue brasiliano — o, peggio, con una sede in un altro Paese — avrebbe significato perdere tutto quel contesto emotivo e culturale che nessun contratto riesce a replicare artificialmente. La scelta di rinnovare fino al 2035, anziché cercare alternative, dimostra che la Formula 1 ha valutato questo patrimonio con la giusta attenzione.

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Sul piano tecnico, il tracciato offre anche caratteristiche che lo rendono interessante dal punto di vista della competizione: l’altitude di São Paulo — circa 800 metri sul livello del mare — incide sulla densità dell’aria e quindi sulle prestazioni delle power unit e sull’efficienza aerodinamica, creando condizioni di gara che non si replicano altrove nel calendario. Un dettaglio che i progettisti di ogni scuderia devono affrontare con soluzioni specifiche.

Il contesto nel calendario 2026 e oltre

L’annuncio giunge in un momento in cui la Formula 1 continua a espandere il proprio calendario globale, con nuove sedi che si contendono uno spazio sempre più competitivo. In questo scenario, la conferma di un appuntamento storico come il GP Brasile Interlagos 2035 manda un segnale preciso: la crescita verso nuovi mercati non avviene a scapito delle tappe tradizionali, ma si aggiunge a esse. Per ulteriori dettagli sull’accordo è possibile consultare la copertura ufficiale di grandprix.com.

L’impegno del governo di São Paulo sugli investimenti nelle strutture è un elemento che potrebbe portare a miglioramenti concreti nell’esperienza per spettatori e team nei prossimi anni — un aspetto che la Formula 1 monitora con crescente attenzione in tutti i suoi contratti di lungo periodo.

Con oltre 75 milioni di tifosi, un circuito dal carattere inconfondibile e quasi 304.000 presenze in un solo weekend, il Gran Premio del Brasile ha dimostrato di non aver bisogno di argomenti straordinari per giustificare il proprio posto nel Mondiale: i numeri parlano da soli, e la firma fino al 2035 è la conseguenza più logica di una storia d’amore tra una nazione e uno sport che non mostra alcun segno di esaurirsi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.