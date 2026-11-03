Perez blindato fino al 2029: Cadillac punta tutto sul messicano — ecco perché

L’annuncio è arrivato nel weekend più simbolico possibile: durante il Gran Premio di Città del Messico, alla sua 300ª gara in Formula 1, Sergio Pérez ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto con il Cadillac Formula 1 Team fino almeno al 2029. Un accordo triennale che consolida il legame tra il pilota messicano, 36 anni, e il marchio americano appena rientrato nel Circus, tracciando una traiettoria chiara per il futuro di entrambi.

Un traguardo personale, un impegno collettivo

Festeggiare la 300ª presenza in Formula 1 con un rinnovo contrattuale non è un dettaglio marginale: è una scelta narrativa precisa, che lega la storia personale di Pérez al progetto Cadillac in modo indissolubile. Sei vittorie in carriera, un percorso che lo ha portato attraverso squadre e stagioni diverse, e ora una nuova fase — forse la più ambiziosa — in cui il pilota messicano si trova a costruire qualcosa dall’interno, non semplicemente a raccogliere risultati già consolidati.

Pérez era entrato in Cadillac in vista della stagione 2026, dopo un anno di pausa preso a seguito della separazione da Red Bull alla fine del 2024. Un sabbatico che, evidentemente, gli ha permesso di valutare con lucidità le opportunità disponibili e di scegliere un progetto in cui credere a lungo termine. L’estensione triennale — che copre tre stagioni ulteriori rispetto all’impegno iniziale — è la conferma più diretta di quella fiducia.

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Cadillac e il ritorno in Formula 1: il contesto del contratto

Il rientro di Cadillac nel paddock della Formula 1 è uno degli sviluppi più rilevanti del ciclo regolamentare attuale. Avere un pilota con l’esperienza e il profilo di Pérez legato al progetto fino al 2029 offre al team una continuità rara, soprattutto in una fase in cui la coerenza tecnica e umana è determinante per la crescita di una squadra.

Per Cadillac, la firma di Sergio Pérez con un contratto fino al 2029 non è solo una questione di immagine. Un pilota di 36 anni con centinaia di Gran Premi alle spalle porta con sé un patrimonio di dati, feedback tecnici e capacità di sviluppo che poche risorse possono replicare. La Formula 1 moderna richiede iterazione rapida e comunicazione precisa tra pilota e ingegneri: in questo senso, l’esperienza accumulata da Checo — come viene chiamato nel paddock — diventa un asset concreto, non soltanto un argomento di marketing.

Il fatto che l’annuncio sia stato fatto proprio a Città del Messico, davanti al pubblico di casa di Pérez, aggiunge una dimensione emotiva evidente. Ma è la sostanza dell’accordo a parlare più forte di qualsiasi coreografia: tre stagioni in più, con un pilota che ha già dimostrato di saper vincere a livello internazionale.

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A 36 anni, un orizzonte lungo: cosa significa per Pérez

La carriera di Pérez è già, per molti versi, eccezionale. Sei vittorie in Formula 1, una presenza costante ai vertici del paddock per oltre un decennio, la capacità di adattarsi a contesti tecnici molto diversi. Eppure il contratto con Cadillac fino al 2029 apre una nuova domanda: cosa significa, a 36 anni, legarsi a un progetto che guarda così lontano?

La risposta più plausibile è che Pérez non stia semplicemente cercando un posto in griglia. Stia scegliendo un ruolo. In un team che si sta costruendo, il pilota più esperto non è solo il più veloce: è spesso il punto di riferimento attorno al quale si organizzano le priorità di sviluppo. Se Cadillac intende competere ai livelli più alti entro la fine del decennio, avere Checo come perno tecnico e sportivo per l’intero arco di crescita è una scelta che ha una logica precisa.

L’accordo copre le stagioni 2027, 2028 e 2029 — un periodo in cui il pilota messicano porterà con sé non solo i riflessi di un veterano, ma anche la motivazione di chi sa che questa potrebbe essere la sua ultima grande sfida in Formula 1. Per GrandPrix.com, che ha riportato per primo la notizia, si tratta di un impegno che va «almeno» fino al 2029: una formulazione che lascia aperta la possibilità di ulteriori sviluppi.

Il Gran Premio di Città del Messico resterà nella memoria di Pérez non solo come la sua 300ª gara, ma come il momento in cui ha scelto — con consapevolezza e con dati alla mano — dove vuole scrivere il prossimo capitolo della sua storia in Formula 1. Per Cadillac, averlo confermato così a lungo è un segnale di solidità progettuale che il paddock non potrà ignorare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.