Cadillac-Jota trionfa a Monza nelle 6 Ore: Toyota #8 si aggiudica il titolo WEC 2026 nel finale thrilling

La stagione 2026 del FIA World Endurance Championship si è chiusa a Monza con uno di quei finali che restano impressi nella memoria: la Cadillac-Jota ha conquistato la vittoria nelle 6 Ore di Monza, l’ottava e ultima tappa del campionato, mentre la Toyota #8 ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro come campione del mondo Hypercar 2026, coronando una stagione costruita gara dopo gara con una solidità impressionante.

Cadillac-Jota domina le 6 Ore di Monza WEC: come è andata

Sul circuito brianzolo — uno dei tracciati più veloci del calendario mondiale, con i suoi lunghi rettilinei e le curve paraboliche che mettono a dura prova la gestione aerodinamica delle Hypercar — la Cadillac-Jota ha saputo gestire la gara con precisione chirurgica. La vittoria è arrivata al termine di sei ore di competizione ad alto ritmo, in un finale che, stando alle immagini circolate negli ultimi giri, ha tenuto i tifosi sulle tribune con il fiato sospeso.

Le 6 Ore di Monza WEC rappresentavano l’atto conclusivo di una stagione lunga otto round, partita mesi fa e approdata in Italia con diversi verdetti ancora aperti. In questo contesto, ogni decimo di secondo aveva un peso specifico enorme — non soltanto per la vittoria di tappa, ma soprattutto per le sorti del campionato costruttori e piloti.

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Toyota #8: il titolo mondiale arriva con i numeri

Prima ancora di parlare di strategia e sorpassi, è necessario capire da dove arrivava la Toyota #8 a Monza. L’equipaggio composto da Brendon Hartley, Ryo Hirakawa e Sebastian Buemi si era presentato al via con 114 punti in classifica, frutto di una seconda parte di stagione dominante che aveva incluso vittorie consecutive a Fuji e Barcellona.

L’unica minaccia credibile al titolo era interna alla stessa Toyota: la Toyota #7, affidata a Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck De Vries, era matematicamente l’unica vettura ancora in grado di soffiare il campionato alla sorella di garage. Una situazione che ha reso il finale di Monza ancora più delicato dal punto di vista tattico: due GR010 Hybrid in pista con obiettivi potenzialmente divergenti, in un circuito dove la scia e il traffico del doppiaggio possono cambiare le sorti di un’intera gara.

Alla fine, la matematica ha sorriso all’equipaggio Hartley-Hirakawa-Buemi: il titolo WEC 2026 è della Toyota #8, un risultato che premia la continuità di rendimento mostrata lungo tutto l’arco della stagione, con i successi di Fuji e Barcellona come momenti chiave di un percorso costruito con metodo.

Monza, ottava tappa: il contesto del finale di stagione

Per inquadrare correttamente l’importanza di questa gara, vale la pena ricordare la struttura del calendario 2026. Monza è stata l’ottava e ultima tappa del FIA World Endurance Championship, dopo sette round che hanno portato le Hypercar e le GT3 su circuiti di tutto il mondo. Arrivare alla finale con il campionato ancora aperto — sia tra le due Toyota, sia potenzialmente per altri costruttori — ha garantito uno spettacolo genuino, non una semplice passerella di fine anno.

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Il Tempio della Velocità brianzolo si è confermato teatro ideale per un epilogo del genere: le caratteristiche tecniche di Monza, con le sue zone di staccata violenta alla Prima Variante e alla Variante della Roggia, rendono il sorpasso possibile e la strategia ai box determinante. La gestione delle Hypercar — macchine che combinano power unit termiche e sistemi ibridi di recupero dell’energia — in un contesto del genere richiede un equilibrio costante tra prestazione pura e risparmio delle risorse.

Cosa significa questa vittoria per il progetto Cadillac in WEC

La vittoria della Cadillac-Jota a Monza non è un episodio isolato, ma il segnale più chiaro della crescita del progetto americano nel WEC. La collaborazione tra il costruttore statunitense e il team britannico Jota — una delle strutture con più esperienza nell’endurance europeo — ha prodotto risultati concreti in una stagione nella quale la concorrenza nella classe Hypercar si è fatta sempre più intensa.

Portare a casa la vittoria nella gara più attesa dell’anno, quella che chiude i conti e assegna gli ultimi punti, ha un valore simbolico e sportivo che va oltre il semplice punteggio: dimostra che la Cadillac LMDh è competitiva anche quando la posta in gioco è massima, quando ogni team porta i propri aggiornamenti migliori e quando la pressione psicologica sui piloti e sugli ingegneri sale alle stelle.

Per la FIA WEC, Monza ha rappresentato l’ennesima conferma che il campionato è cresciuto in qualità e spettacolarità: otto round, costruttori di primo piano, battaglie fino all’ultimo metro. La stagione 2026 si chiude con la Cadillac-Jota sul gradino più alto del podio di Monza e la Toyota #8 con il titolo mondiale tra le mani — due storie diverse, entrambe scritte con merito sul circuito più veloce d’Europa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.