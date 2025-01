Il campione britannico ha un’occasione d’oro nel 2025, il dato è chiaro: i dettagli.

Sale l’ansia in vista dell’esordio di Lewis Hamilton con la Ferrari. Il pilota britannico salita per la prima volta sulla monoposto di Maranello intorno alla metà di gennaio, ma per vederlo in una gara ufficiale si dovrà attendere il weekend 14-16 marzo, quando la Formula 1 volerà a Melbourne per l’esordio stagionale.

Il sette volte campione del mondo ha scelto la Ferrari dopo 6 stagioni alla McLaren e 12 a bordo della Mercedes, con le quali ha vinto tutto il possibile. Il passaggio alla scuderia di Maranello è una scelta coraggiosa e complessa, sintomo della voglia di Hamilton di trovare l’ottavo titolo mondiale e superare Michael Schumacher diventando il pilota più vincente della storia. Per farlo, però, dovrà lottare contro Max Verstappen, Lando Norris e, soprattutto, con il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Il monegasco non ha alcuna intenzione di accendere i riflettori su Hamilton in quella che dovrebbe essere la stagione della sua consacrazione.

Sarà quindi un percorso impervio, quello di Lewis Hamilton a bordo della monoposto rossa. E se da un lato cresce l’ansia in vista della sua prima gara a bordo della Ferrari, dall’altra aumentano anche i dubbi in merito alle sue prestazioni.

Hamilton, quando la prima vittoria? Le statistiche

Sarà ancora in grado di fare la differenza? La scuderia italiana sarà in rado di progettare una monoposto competitiva? Tutti dubbi che, almeno per ora, non possono che rimanere tali. Ciò che è certo, però, è che Hamilton ha l’occasione di entrare nella storia vincendo la prima gara. Gli unici ad esserci riusciti nel recente passato sono stati Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, vincitori all’esordio sula Ferrari. Dietro di loro Sebastian Vettel, che ha vinto alla seconda gara, e poi Barrichello all’11ª, Leclerc alla 13ª, massa alla 14ª e Sainz alla 32ª.

Esordire in Ferrari non è un compito facile. Ma com’è andato, invece, Lewis Hamilton negli altri due esordi della sua carriera? Con la McLaren il britannico ha esordito nel 2007 conquistando un terzo posto. E poi quattro secondi posti fino alla prima vittoria in carriera in Canada. Con la Mercedes, invece, Hamilton ha dovuto faticare di più. La prima vittoria con la scuderia tedesca arrivò alla decima gara, in Ungheria, dopo una serie di risultati deludenti. In quel 2013, infatti, il britannico iniziò con tre terzi posti, tre quinte posizioni, due quarte ed un dodicesimo, deludente, posto nel Gran Premio della Spagna.