Il monegasco avanti a tutti! Il 2025 inizia benissimo per il pilota Ferrari: i dettagli.

Charles Leclerc inizia il 2025 co l’enorme sfida di dover accogliere Lewis Hamilton a Maranello come nuovo compagno di squadra. Una nuova avventura anche per lui che, almeno finora, è sempre stato il beniamino di casa e adesso rischia seriamente di essere spodestato dal britannico. Il 2024, però, è stata una bella prova di forza per il monegasco che ha dimostrato di aver fatto enormi passi in avanti.

Tralasciando il 2022, quando Leclerc chiuse la stagione al secondo posto della classifica dietro a Max Verstappen, quello appena trascorsa è stata l’annata migliore della sua carriera. Il terzo posto in classifica dietro Verstappen e Lando Norris è un bel traguardo per Leclerc, che ha portato a casa diversi ottimi risultati ma soprattutto la consapevolezza di essere cresciuto molto. I numeri parlano da soli: 3 vittorie a Monaco, Monza e negli Stati Uniti, e dieci podi che dimostrano il talento del monegasco soprattutto rispetto alle passate stagioni, quando Leclerc era sembrato ancora acerbo rispetto ad alcune dinamiche.

C’è infatti una speciale classifica che fa salire Leclerc molto in alto, e che sfata ogni dubbio sulla sua competitività solo ed esclusivamente durante le qualifiche.

F1, Charles Leclerc batte tutti: la classifica è chiara

La carriera di Charles Leclerc è stata, almeno finora, caratterizzata dai dubbi sul suo carattere “troppo buono” in pista. Tantissimi sono gli esperti ed i tifosi che lo accusano di essere poco cinico e di riuscire a dare il 100% solo in qualifica, quando non c’è da fare a sportellate. Il 2024, però, dimostra altro.

Nella speciale classifica che paragona le partenze in top 3 e i podi conquistati a fine gara, Leclerc occupa la prima posizione. Il monegasco ha conquistato 13 podi nel 2024 (tra vittorie, secondi e terzi posti), ma solo 7 volte era partito dalle prime tre posizioni in griglia. Un chiaro segnale, inequivocabile, della crescita del pilota Ferrari in gara. Max Verstappen, ad esempio, ha chiuso con 14 podi a fronte delle 16 partenze in top 3, mentre Lando Norris è partito 16 volte tra i rimi tre e solo 13 volte ha chiuso la gara a podio.

Un passo importante per Charles Leclerc, che l’anno prossimo dovrà confrontarsi con un gigante del motorsport. E allora quel segnale più convincente di questo, in vista di un 2025 certamente impegnativo che potrebbe essere il vero anno di svolta per il monegasco.