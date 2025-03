Il Gran Premio di Cina del 2025 si è rivelato un evento emozionante per gli appassionati di Formula 1, con Lewis Hamilton che ha conquistato la pole position nella Sprint Race, un traguardo che riflette non solo la sua abilità come pilota, ma anche l’efficacia della Ferrari, il team con cui corre. Il circuito di Shanghai, noto per le sue curve tecniche e i lunghi rettilinei, ha messo alla prova i piloti, ma Hamilton ha dimostrato di avere il passo giusto per dominare le qualifiche.

Le qualifiche: una performance da campione

Il tempo di Hamilton, 1:30.849, è stato sufficiente per ottenere la pole position, un risultato che ha entusiasticamente accolto i tifosi e gli esperti del settore. Il pilota britannico ha completato il suo miglior giro dopo aver registrato tempi competitivi già nelle sessioni precedenti, evidenziando il suo talento e la sua determinazione.

Max Verstappen, attuale campione del mondo e pilota di punta della Red Bull Racing, ha chiuso in seconda posizione con un tempo di 1:30.867. Nonostante la sua performance di alto livello, non è riuscito a battere Hamilton, ma è comunque partito in una posizione privilegiata per la Sprint.

Oscar Piastri, il giovane talento della McLaren, ha sorpreso con una prestazione solida, conquistando la terza posizione con un tempo di 1:30.929. Piastri, che sta dimostrando di essere uno dei migliori emergenti della Formula 1, ha girato in modo consistente, contribuendo a consolidare la reputazione della McLaren in questa stagione.

I dettagli delle qualifiche

Ecco un riepilogo delle posizioni di partenza dopo la sessione di qualifiche:

| Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |

|—–|———————|——————————|———-|———-|———-|——|

| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.212 | 1:31.384 | 1:30.849 | 15 |

| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.916 | 1:31.521 | 1:30.867 | 12 |

| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.723 | 1:31.362 | 1:30.929 | 13 |

| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.518 | 1:31.561 | 1:31.057 | 15 |

| 5 | George Russell | Mercedes | 1:31.952 | 1:31.346 | 1:31.169 | 18 |

| 6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.396 | 1:31.174 | 1:31.393 | 13 |

| 7 | Andrea Kimi Antonelli| Mercedes | 1:31.999 | 1:31.475 | 1:31.738 | 17 |

| 8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.316 | 1:31.794 | 1:31.773 | 12 |

| 9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:32.462 | 1:31.539 | 1:31.852 | 14 |

| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.327 | 1:31.742 | 1:31.982 | 12 |

Le sorprese e le delusioni

Tra le delusioni, spicca il nome di Carlos Sainz, il quale non ha avuto una qualificazione all’altezza delle aspettative, chiudendo in 13esima posizione. Sainz, pilota esperto della Ferrari, è stato costretto a fare i conti con vari problemi di assetto che hanno compromesso la sua performance. Anche Fernando Alonso, veterano della Formula 1, ha faticato nelle qualifiche, non riuscendo a completare il suo giro veloce e chiudendo 11esimo.

La nuova generazione di piloti ha mostrato la propria competitività, con Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman, entrambi giovani talenti, che hanno dimostrato di poter tenere il passo con i loro avversari più esperti. Antonelli ha ottenuto il settimo tempo, mentre Bearman ha chiuso in 12esima posizione, un risultato che potrebbe promettere bene per il futuro.

Orari diretta TV e streaming

Per gli appassionati che vogliono seguire da vicino il GP della Cina 2025, la Sprint Race è in programma per sabato e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme. In Italia, Sky Sport F1 offrirà la copertura completa dell’evento, mentre anche il servizio di streaming NOW sarà disponibile per coloro che preferiscono guardare le gare online. I fan potranno sintonizzarsi per l’inizio della Sprint alle ore 15:30 (ora locale), con una ricca anteprima che inizierà mezz’ora prima.

Il Gran Premio della Cina rappresenta un’importante tappa del Campionato del Mondo di Formula 1, e la Sprint Race offre un’opportunità unica per vedere i piloti in azione in un formato più breve e intenso. Sarà interessante osservare come le strategie di gara si sviluppano, dato che la pole position di Hamilton non garantisce automaticamente la vittoria, specialmente in un contesto competitivo come quello attuale. Gli appassionati di motorsport possono quindi aspettarsi un fine settimana ricco di emozioni e sorprese sul circuito di Shanghai.