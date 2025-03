A partire dalla metà di giugno 2025, la Smart #5 sarà finalmente disponibile sul mercato europeo, segnando un’importante evoluzione per il marchio. Questo SUV, il più grande e innovativo mai realizzato da Smart, misura 4,7 metri di lunghezza e rappresenta il terzo lancio della casa automobilistica da quando è diventata una joint venture tra Mercedes-Benz e il gruppo cinese Geely. La Smart #5 è progettata per ridefinire la mobilità urbana, combinando un design accattivante con una versatilità senza precedenti, ideale sia per la vita cittadina che per avventure fuori porta.

La Smart #5 si distingue per le sue linee sofisticate e dettagli moderni, che non solo catturano l’attenzione, ma migliorano anche l’aerodinamica del veicolo. Tra le caratteristiche più apprezzate ci sono il tetto panoramico di serie, le portiere senza cornice e gli sbalzi ridotti, che conferiscono alla vettura un profilo dinamico e slanciato. Questo design è frutto di un attento studio dell’ergonomia e dell’estetica, volto a dare alla Smart #5 un’identità forte e riconoscibile.

In Italia, le prenotazioni per la Smart #5 apriranno nella seconda metà di giugno 2025, con un prezzo di partenza stimato intorno ai 55.000 euro. Questo la rende una proposta competitiva nel segmento dei SUV elettrici. Anche se non ci sono informazioni ufficiali su un possibile modello ibrido plug-in, si vocifera che sia in fase di studio, per rispondere a una crescente domanda di veicoli più sostenibili.

Due tagli di batteria

La Smart #5 sarà disponibile in cinque diverse versioni per il mercato europeo. Il modello entry-level, chiamato Pro, è equipaggiato con una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) di 76 kWh, garantendo un’ottima autonomia per l’uso urbano e periurbano. Questo modello include:

Tetto panoramico Connettività avanzata Ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida

Le versioni superiori, a partire dalla Pro+, montano una batteria NCM (nickel-manganese-cobalto) con una capacità di 100 kWh, in grado di dichiarare un’autonomia di ben 590 km. Questa batteria è progettata per ricaricarsi rapidamente grazie alla piattaforma a 800 volt, riducendo significativamente i tempi di attesa nelle stazioni di ricarica e facilitando l’uso quotidiano dell’auto.

Anche integrale

Le versioni più performanti della Smart #5 includono la Pulse, che offre una trazione integrale grazie all’installazione di un secondo motore sull’asse anteriore, portando la potenza complessiva a circa 590 CV. Questa configurazione migliora le prestazioni in accelerazione e offre maggiore stabilità e controllo in condizioni di guida avverse. Gli amanti della tecnologia apprezzeranno lo schermo centrale di dimensioni maggiori, dotato di tecnologia OLED, che offre una qualità visiva superiore e una maggiore reattività.

Inoltre, la Smart #5 Pulse è dotata di una pompa di calore, migliorando l’efficienza energetica del veicolo, soprattutto in situazioni di freddo estremo. Le versioni Premium e Summit Edition rappresentano il massimo della gamma, con finiture lussuose e dettagli eleganti, disponibili in un’ampia gamma di personalizzazioni cromatiche. La Summit Edition è pensata per gli avventurieri, combinando lusso e funzionalità, con accessori dedicati come il gancio di traino elettrico e una scala laterale per facilitare l’accesso al tetto.

Le varianti a trazione integrale Pulse e Summit Edition offrono cinque modalità di guida specifiche, progettate per ottimizzare le prestazioni su diverse superfici, dalle strade asfaltate alle sterrate. Queste modalità consentono al conducente di adattare il comportamento del veicolo alle condizioni di guida, migliorando l’esperienza complessiva e aumentando la sicurezza.

La Smart #5 rappresenta quindi un passo significativo nell’evoluzione del marchio, mirando a catturare l’attenzione di un pubblico sempre più attento alle esigenze di sostenibilità e praticità. Con la sua versatilità, il design moderno e le innovative tecnologie di propulsione, la Smart #5 si posiziona come un’opzione interessante per chi cerca un SUV elettrico di nuova generazione in Europa.