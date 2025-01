Il pilota Ferrari vuole scrivere la storia, ecco un traguardo enorme da raggiungere: i dettagli.

Il 2025 sarà ricordato come l’anno dei rookie in Formula 1. La prossima stagione, infatti, vedrà sei nuovi giovanissimi piloti che disputeranno la prima vera e intera stagione a bordo di una monoposto di Formula 1. Antonelli, Bearman, Doohan, Lawson, Hadjar e Bortoleto, infatti, entreranno a far arte della griglia partenza occupano un terzo dei posti e abbassando notevolmente l’età dei partecipanti.

C’è, però, anche l’altro lato della grigia, occupato da alcuni veterani che non sembrano intenzionati a mollare la presa ne tantomeno a concedere posizioni in griglia alle giovani promesse del futuro. Su tutti Fernando Alonso e Lewis Hamilton, che da poco ha compiuto quarant’anni. Un compleanno importante per il britannico, che li compie nell’anno della svolta per la sua carriera e anche con un numero che potrebbe dare ulteriori motivazioni all’ormai ex Mercedes.

Hamilton punta all’ottavo titolo mondiale per diventare il pilota più vincente della storia della Formula 1 superando Michael Schumacher. Vincere il campionato, però, lo farebbe entrare anche in un esclusivo club all’interno del quale ci sono al momento soltanto tre membri: quello dei piloti che hanno vinto un mondiale a 40 anni compiuti.

Vincere a 40 anni, ecco chi ci è riuscito: dati e statistiche dei veterani della F1

Ma chi sono i tre membri di questo club d’élite? Il primo a riuscirci fu Giuseppe Farina, vincitore per altro del primo campionato mondiale della F1 moderna, campione a bordo dell’Alfa Romeo a 43 anni. Dopo di lui Juan Manuel Fangio, vincitore di 5 titoli mondiali tutti dopo la soglia dei 40 anni compiuti. E poi Jack Brabham, campione nel 1966 a bordo dell’omonima scuderia. Lewis Hamilton diventerebbe il quarto mero del club dopo 60 anni di attesa

Anche nel club delle vittorie dei singoli Gran Premi Hamilton potrebbe entrare come decimo membro, dopo ovviamente Farina, Fangio, Brabham, Taruffi, Hanks, Mansell, Trintignant, Hill e l’irraggiungibile Luigi Fagioli campione a 53 anni nel 1951. Un traguardo alla portata di Lewis Hamilton, che nel 2024 ha vinto due Gran Premi, a Silverstone e Spa-Franchorchamps. Diventerebbe il secondo a vincere una gara negli ultimi 50 anni, dopo quella conquistata da Mansell nel 1994 ad Adelaide.

Occhi quindi al 2025 di Hamilton, le motivazioni non mancheranno di certo. L’ambizione del britannico è ancora vivissima e la possibilità di entrare nella storia sempre più concreta.