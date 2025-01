Il neozelandese riceve la prima stoccata del 2025, ecco chi glie l’ha tirata: i dettagli.

La scelta di Red Bull di dire addio a Sergio Perez per accogliere Liam Lawson come nuovo pilota compagno di squadra di Max Verstappen non è per nulla casuale. Il disastro compiuto dal messicano nel corso del 2024 ha messo il team austriaco con le spalle al muro, costringendoli a salutarlo senza la possibilità di appellarsi a nulla. La sconfitta nel mondiale costruttori, ma soprattutto la distanza con Verstappen (prevedibile si, ma non in modo così netta) ha portato alla decisione finale.

A prendere il suo posto è Liam Lawson che, tra l’altro, da quando è subentrato a Daniel Ricciardo ha fatto meglio dello stesso Sergio Perez in quattro delle sei gare disputate dal neozelandese. Uno smacco clamoroso considerando che in un paio di occasioni Lawson ha avuto la meglio proprio lottando con Perez in pista.

Nel 2025 il messicano sarà dunque senza monoposto e senza alcun ruolo, come ad esempio occupato da Valtteri Bottas che farà il pilota di riserva Mercedes. Non si esclude, per, un ritorno di Perez in griglia già a partire dal 2026, quando la Formula 1 adotterà il nuovo regolamento. Il messicano è forte di 14 anni di esperienza in Formula 1, che dimostrato anche dalla sua analisi sulla prossima stagione e sul debutto in Red Bull di Liam Lawson.

Perez ne è sicuro, le parole del messicano sul neozelandese

“È una sfida incredibile, sapevo per cosa avevo firmato quando sono venuto qui. Non bisogna sottovalutare il livello di esperienza, di capacità, e la forza mentale di cui si ha bisogno per affrontare una sfida estrema. Essendo stato compagno di squadra di Max alla Red Bull, non mi piacerebbe essere in quei panni. Le persone non possono sottovalutare il livello di sfida che stanno vivendo”, ha commento Perez ai media in merito al 2025 di Lawson.

Il neozelandese, però, ha dimostrato di non temere il confronto con “grandi” della griglia. La sua prima vera stagione da pilota ufficiale in For una 1 potrebbe essere entusiasmante soprattutto perchè al fianco di Verstappen. L’olandese lotterà per il quinto titolo consecutivo, e a mettergli i bastoni fra le ruote potrebbe essere il suo stesso compagno di scuderia. L’esordio di Lawson negli Stati Uniti nel 2024, e poi il nono posto in Brasile sono la dimostrazione che il nuovo acquisto della Red Bull fa sul serio.