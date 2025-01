Lewis Hamilton ha recentemente fatto il suo debutto ufficiale sulla Ferrari di Formula 1, compiendo i primi giri di pista sul circuito di Fiorano. Questo evento atteso si colloca nel contesto delle regole FIA che permettono ai team di utilizzare monoposto di almeno 2, 3 o 4 anni fa per attività di test, conosciuto come Testing of Previous Cars. In questa occasione, la Scuderia Ferrari ha scelto di affidare al sette volte campione del mondo la SF23, una vettura con una livrea aggiornata per accogliere i nuovi sponsor, segno tangibile della continua evoluzione e della strategia commerciale del team.

La sf23 e le opzioni di test

La SF23, nonostante sia una monoposto di recente concezione, rispetta l’attuale regolamento a effetto suolo. Questo ha permesso a Hamilton di acquisire familiarità con le caratteristiche di guida della Ferrari senza dover affrontare le limitazioni di un modello obsoleto. Oltre alla SF23, la Ferrari ha reso disponibile anche la F1-75, la monoposto del 2022, offrendo così una gamma di opzioni per il pilota britannico.

L’aspetto visivo e la strategia di test

L’aspetto visivo di Hamilton in pista è stato altrettanto degno di nota. Il campione ha indossato un casco giallo molto appariscente, in netto contrasto con la tradizionale tuta rossa della Ferrari. Questo richiamo cromatico non è solo una scelta stilistica, ma rappresenta anche un simbolo di cambiamento e di nuova avventura per il pilota, che ha trascorso gran parte della sua carriera con la Mercedes. Durante i test, Hamilton ha adottato la seguente strategia:

Test iniziale con gomme da bagnato: per adattarsi alle condizioni della pista. Passaggio a pneumatici slick dure: cercando di trovare il giusto equilibrio tra prestazioni e controllo.

Durante i primi giri, Hamilton ha gradualmente aumentato il ritmo, fino a spingersi al limite e bloccando gli pneumatici in alcune curve. Le condizioni dell’asfalto, piuttosto freddo, non hanno consentito di registrare tempi particolarmente competitivi, ma l’obiettivo principale di questi test era stabilire un primo feeling con la monoposto.

L’entusiasmo dei tifosi e il futuro della Ferrari

L’entusiasmo dei tifosi presenti sul circuito di Fiorano ha reso l’atmosfera ancora più elettrizzante. La presenza di Hamilton, una vera e propria “rockstar” del motorsport, ha attirato un gran numero di appassionati, creando un nuovo capitolo nella storia della Ferrari. La scelta di Hamilton di unirsi alla Ferrari, sebbene avvenga in un momento avanzato della sua carriera, è vista come un’opportunità per lasciare un segno indelebile.

La Ferrari, dopo una serie di stagioni sotto le aspettative, spera che l’arrivo di Hamilton possa innescare un nuovo ciclo di successi e riportarla ai vertici della Formula 1. Mentre il mondo del motorsport osserva con attenzione, Hamilton avrà l’opportunità di testare e affinare le sue abilità alla guida di una monoposto Ferrari, un’esperienza che pochi piloti possono vantare.

In questo clima di rinnovato entusiasmo e speranza, i prossimi test e le gare della stagione saranno monitorati con attenzione, sia dai fan che dagli esperti del settore. Il connubio tra Hamilton e Ferrari potrebbe rivelarsi un matrimonio vincente, capace di riportare la Scuderia al suo posto naturale nel pantheon della Formula 1.