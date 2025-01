A marzo del 2025, Tesla darà il via alle consegne della nuova Model Y restyling, un aggiornamento atteso da molti appassionati del marchio. Questo modello, conosciuto nel gergo degli entusiasti come progetto Juniper, promette di portare con sé una serie di novità e miglioramenti che potrebbero influenzare il mercato dei veicoli elettrici in Europa. La produzione delle auto destinate al mercato europeo avverrà in Germania, un passo strategico per Tesla che punta a rafforzare la propria presenza nel continente.

Un’offerta limitata e prezzi competitivi

Da oggi, i clienti possono ordinare la Model Y nella sua variante Launch Series, una versione che si distingue per il suo allestimento esclusivo. Questa configurazione comprende un motore bimotore 4×4 Long Range, il che significa che gli acquirenti potranno godere di una trazione integrale e di prestazioni elevate. Il prezzo di partenza è di 61.975 euro, ma è importante notare che vari optional possono far lievitare il costo finale:

Autopilot avanzato: 3.800 euro Sistema di guida autonoma: 7.500 euro

Un aspetto interessante è che, rispetto all’equivalente Long Range 4×4 pre-restyling, il prezzo è aumentato di quasi 10.000 euro. Tuttavia, Tesla offre un incentivo per coloro che ordinano un’auto nuova entro il 31 marzo 2025, con uno sconto di 4.000 euro. Questo porta a un risparmio totale di 13.985 euro rispetto alla versione precedente, rendendo l’offerta più attraente per i consumatori.

Miglioramenti nell’autonomia

Sebbene motori e accumulatore siano rimasti invariati, Tesla non ha rivelato ufficialmente la potenza massima del sistema né la capacità della batteria. Tuttavia, le informazioni non ufficiali suggeriscono che la Model Y restyling potrebbe avere una potenza di 351 CV e una batteria da 75 kWh. Un notevole miglioramento riguarda l’autonomia: la nuova Model Y offre un’autonomia media omologata di 568 km, un incremento di 35 km rispetto alla precedente versione Long Range. Questo miglioramento si deve in gran parte all’aerodinamica ottimizzata, un aspetto fondamentale per i veicoli elettrici.

In un secondo momento, Tesla prevede di lanciare anche versioni non limitate della Model Y, con prezzi base più accessibili. Saranno disponibili varianti a trazione posteriore e bimotore 4×4, tra cui Long Range e Performance, offrendo così una gamma diversificata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Un design rinnovato e distintivo

Il design della Tesla Model Y è diventato più distintivo e riconoscibile, grazie a un frontale più basso e squadrato. Una sottile striscia di LED funge da luce diurna, un elemento che richiama il design del futuristico pick-up Cybertruck. I fari a matrice di LED, schiacciati e situati alle estremità del paraurti, conferiscono un aspetto aggressivo e moderno al veicolo.

Nella parte posteriore, il nuovo portellone è caratterizzato da uno spoiler più pronunciato e un lunotto di forma rinnovata. I fanali posteriori sono uniti da una fascia luminosa rossa, che utilizza una striscia di LED montata parallelamente al terreno, riflettendosi sull’incavo del portellone in un gioco di luci affascinante.

Interni confortevoli e tecnologici

All’interno, la Model Y incorpora molte delle soluzioni già viste sulla Model 3 recentemente aggiornata. La plancia è arricchita da inserti in tessuto grigio e presenta una piastra di ricarica wireless per due smartphone. Il display centrale da 15,4” è il cuore del sistema di infotainment, permettendo di controllare anche la marcia in avanti o indietro, con i comandi di riserva posizionati accanto alla plafoniera.

Nonostante sia un esemplare di pre-produzione, il modello mostrato presenta finiture curate e sedili morbidi, ora anche ventilati di serie. Gli interni sono progettati con attenzione ai dettagli, con vani rivestiti in materiali morbidi, aumentando il comfort e la qualità percepita.

Con queste innovazioni, la Tesla Model Y restyling si prepara a offrire un’esperienza di guida migliorata, confermando l’impegno di Tesla nell’innovazione e nella qualità dei suoi veicoli elettrici.