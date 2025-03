Nel 2025, Harley-Davidson compie un passo decisivo nel rinnovare la sua amata gamma Softail, presentando sei nuovi modelli che promettono di ridefinire l’esperienza di guida delle motociclette cruiser. Con un design audace e innovazioni tecniche, questi modelli non solo rispettano la tradizione del marchio, ma la elevano a un nuovo livello di prestazioni e comfort.

Potenza e tecnologia all’avanguardia

Al centro di questa rivoluzione c’è il motore Milwaukee-Eight 117, un V-Twin che rappresenta la sintesi perfetta tra potenza e tecnologia. Disponibile in tre configurazioni diverse, questo motore offre una potenza che varia da 98 a 114 cavalli, con un regime massimo di 5900 giri per i modelli ad alte prestazioni. Ecco un riepilogo delle potenze:

Classic: 98 cavalli Custom: 104 cavalli High Output: 114 cavalli

Questi numeri non solo garantiscono un’accelerazione entusiasmante, ma promettono anche un’esperienza di guida coinvolgente e reattiva, in perfetto stile Harley-Davidson.

Sicurezza e controllo

Ma la potenza non è l’unico aspetto su cui Harley-Davidson ha puntato. La nuova gamma Softail è equipaggiata con un pacchetto elettronico all’avanguardia, che include funzionalità come:

ABS in curva

Controllo di trazione

Tre modalità di guida selezionabili

Queste tecnologie avanzate non solo migliorano la sicurezza, ma offrono anche un maggiore controllo e personalizzazione dell’esperienza di guida, permettendo ai motociclisti di adattare la loro moto alle condizioni stradali e allo stile di guida preferito.

Comfort e maneggevolezza

Le sospensioni sono state completamente riprogettate per garantire un comfort superiore. Grazie all’implementazione di molle a tasso costante, le nuove Softail offrono stabilità e maneggevolezza senza precedenti, rendendo ogni viaggio, che sia lungo o breve, un’esperienza piacevole e senza stress. Questo è particolarmente importante per i motociclisti che trascorrono lunghe ore in sella, poiché la comodità è fondamentale per una guida sostenibile e appagante.

La gamma Harley-Davidson Softail 2025 si compone di sei modelli distintivi, ciascuno progettato per soddisfare le diverse esigenze e preferenze dei motociclisti:

Low Rider S: potenza e aggressività Low Rider ST: versatilità e comfort per lunghi viaggi Breakout: design audace e linee aggressive Fat Boy: simbolo di stile e prestazioni Heritage: design classico con un tocco moderno Street Bob: opzione accessibile con un prezzo di partenza di 17.199 dollari

I prezzi per la nuova gamma Softail variano, partendo dai 17.199 dollari della Street Bob fino a raggiungere i 23.999 dollari per la Low Rider ST. Questa fascia di prezzo riflette non solo l’innovazione tecnologica e il design all’avanguardia, ma anche l’attenzione al cliente che da sempre contraddistingue Harley-Davidson.

La nuova gamma Harley-Davidson Softail 2025 rappresenta quindi una fusione perfetta tra l’heritage del marchio e le esigenze del motociclista moderno. Ogni modello è progettato per offrire un’esperienza di guida più raffinata, senza tradire lo spirito che ha reso Harley-Davidson un’icona nel mondo delle motociclette. Con queste nuove proposte, la casa motociclistica americana si prepara a dominare le strade, conquistando nuovi appassionati e mantenendo la lealtà di quelli più esperti.

In un mondo in continua evoluzione come quello delle motociclette, Harley-Davidson dimostra di essere sempre un passo avanti, combinando tradizione e innovazione per offrire ai suoi clienti motociclette che non sono solo mezzi di trasporto, ma vere e proprie esperienze di vita. La gamma Softail 2025 è quindi pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia della casa motociclistica, promettendo avventure indimenticabili e il puro piacere di guidare.