Nel panorama delle moto adventure, il marchio cinese QJMotor si prepara a lanciare una nuova proposta che potrebbe cambiare le regole del gioco. La SRT 900 SX, con il suo motore da 904cc, si colloca nel segmento delle moto di media cilindrata, un mercato in forte espansione che attira sempre più appassionati. Con l’obiettivo di conquistare gli utenti nel 2025, la QJMotor SRT 900 SX si presenta con caratteristiche interessanti e sfide da affrontare in un settore dominato da marchi storici e ben consolidati.

Un mercato in crescita

Negli ultimi anni, il segmento delle moto tra i 650cc e i 900cc ha registrato una crescita significativa, con sempre più motociclisti che cercano modelli versatili, adatti sia per l’uso quotidiano che per le avventure off-road. Questo è il contesto in cui QJMotor ha deciso di lanciare la sua nuova SRT 900 SX. Il marchio, che ha già dimostrato le proprie capacità nel rilancio di Benelli, punta a scuotere le fondamenta del mercato con un modello che promette di essere competitivo non solo in termini di prezzo, ma anche di caratteristiche tecniche.

Design e dotazione

La QJMotor SRT 900 SX si distingue per il suo design robusto e funzionale, pensato per affrontare qualsiasi tipo di percorso. A differenza di molti concorrenti, la moto offre una dotazione di serie completa, che include:

Borse laterali in alluminio Top case Telaio in acciaio tubolare Forcellone in alluminio

Questi elementi, spesso proposti come optional da altri marchi, contribuiscono a migliorare la manovrabilità e ridurre il peso complessivo. Le ruote a raggi tubeless da 19 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore sono progettate per garantire prestazioni ottimali sia su strada che in fuoristrada leggero. Questa combinazione di componenti fa sì che la SRT 900 SX possa affrontare una varietà di terreni, da strade asfaltate a sentieri sterrati, rendendola una scelta interessante per i motociclisti avventurosi.

Il motore e le prestazioni

Il cuore pulsante della QJMotor SRT 900 SX è un motore bicilindrico parallelo da 904cc, capace di erogare 95 CV a 9.000 giri/min e una coppia massima di 90 Nm a 6.500 giri/min. Questo motore, conforme agli standard Euro 5+, offre prestazioni di tutto rispetto, ma la vera domanda è se possa competere con i motori di marchi più affermati. Il sistema frenante Brembo assicura una potenza di arresto adeguata, mentre il display TFT e l’illuminazione full LED completano un pacchetto tecnologico che, sebbene interessante, potrebbe risultare carente in termini di controlli elettronici avanzati, che ormai sono standard in molte moto della concorrenza.

Con un peso di 264 kg a pieno carico, la SRT 900 SX si posiziona in una fascia meno competitiva rispetto a rivali come la Honda Transalp XL750, che pesa solo 208 kg, e la BMW F 850 GS, che si attesta a 230 kg. Questo potrebbe influenzare la scelta dei consumatori, soprattutto quelli che prestano particolare attenzione al peso della moto, un fattore cruciale per manovrabilità e facilità d’uso, specialmente in contesti fuoristrada.

Prezzo e accessibilità

Il prezzo della QJMotor SRT 900 SX si attesta su 9.999 euro in Germania e 11.999 euro in Austria, cifre che potrebbero rappresentare un ostacolo per un marchio emergente come QJMotor nel conquistare la fiducia dei motociclisti europei. In un mercato dove i brand giapponesi e tedeschi sono storicamente considerati sinonimo di qualità e affidabilità, la sfida per QJMotor sarà convincere il pubblico del valore del suo prodotto.

In un settore altamente competitivo e in continua evoluzione, la QJMotor SRT 900 SX rappresenta un tentativo audace di ritagliarsi uno spazio nel mercato delle moto adventure. La combinazione di caratteristiche interessanti, un design robusto e un motore potente potrebbe essere la chiave per il suo successo, ma solo il tempo dirà se il marchio cinese riuscirà a conquistare i cuori e le menti dei motociclisti di tutto il mondo.