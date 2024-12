Quali sono i ponti più lunghi d’Europa? Ecco il più grande costruito negli ultimi anni. Non è l’unico a fare davvero paura!

L’Europa è costellata di ponti straordinari che non solo collegano le nazioni, ma rappresentano anche la genialità dell’ingegneria moderna. Tra questi, i ponti sospesi occupano un posto d’onore, sia per la loro lunghezza che per la loro maestosità. Recentemente, la Romania ha inaugurato il ponte sospeso di Brăila, che si è guadagnato il titolo di secondo ponte sospeso più lungo dell’Europa occidentale. Questa struttura è una testimonianza non solo dell’abilità ingegneristica, ma anche dell’importanza strategica che i ponti rivestono nel tessuto sociale ed economico europeo.

L’ultimo arrivato in ordine cronologico, per esempio, è anche il secondo più lungo di tutta Eruopa. Il ponte di Brăila, che attraversa il Danubio, si estende per 1.975 metri di lunghezza totale, di cui 1.120 metri sono dedicati alla campata centrale. Questa imponente opera è supportata da due torri di cemento armato alte 193,4 metri e cavi portanti che contengono oltre 18.000 fili di acciaio. La costruzione, portata avanti da una joint venture tra l’italiana Webuild e la giapponese IHI Infrastructure Systems Co, è stata possibile grazie a un investimento di 435 milioni di euro, finanziato anche attraverso fondi europei.

L’attrazione e il timore dei ponti sospesi

Ma perché i ponti sospesi suscitano così tanto interesse e, a volte, un certo timore? La loro struttura affascinante e, per alcuni, intimidatoria è il risultato di un design che combina estetica e funzionalità. L’altezza a cui sono costruiti, spesso 40 metri o più, consente il passaggio di navi oceaniche, ma per molti viaggiatori può anche evocare una certa ansia, specialmente per coloro che soffrono di vertigini.

Ogni ponte ha una storia da raccontare, e i ponti sospesi sono spesso legati a eventi storici significativi. Ad esempio, il ponte Osman Gazi in Turchia, il quarto ponte sospeso più lungo al mondo, è stato costruito per migliorare il collegamento tra il Mar di Marmara e il Mar Nero. Questo progetto ha avuto un impatto notevole sull’economia locale, facilitando il trasporto di beni e persone.

I ponti più lunghi d’Europa: la lista completa

In Europa, la lista dei ponti sospesi è impressionante. Il 1915 Çanakkale Bridge, inaugurato nel 2022, è attualmente il ponte sospeso più lungo del mondo, con una lunghezza di 4.608 metri. Questo ponte è diventato un simbolo nazionale e un’importante arteria di traffico per la Turchia. Altri ponti di rilievo includono lo Storebæltsforbindelsen in Danimarca, l’Humber Bridge nel Regno Unito, e il Ponte di Hardanger in Norvegia, tutti esempi di ingegneria avanzata che collegano regioni e culture diverse.

Ma quali sono le sfide che affrontano i progettisti e gli ingegneri quando costruiscono queste immense strutture? La resistenza agli agenti atmosferici è una delle principali preoccupazioni. I ponti devono essere progettati per resistere a venti forti, terremoti e persino all’usura dovuta al traffico intenso. Il ponte di Brăila, ad esempio, è stato testato per resistere a venti fino a 270 km/h e a terremoti di elevata intensità, garantendo così la sicurezza di tutti coloro che lo attraversano.