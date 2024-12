Questo pilota ha quasi 100 anni, nonostante ciò di recente ha sfiorato il podio: risultato veramente incredibile.

Se chiediamo a un pilota cosa prova quando si trova alla guida di un’auto o una motocicletta, vi dirà probabilmente che preferirebbe morire guidandone una che vivere senza salire mai più nella sella o nel sedile di uno o l’altro veicolo.

Purtroppo, però, con l’avanzare dell’età è sempre più diffiicle continuare a correre ad alti livelli, specialmente in sport estremi come quelli motoristici. Con l’avanzare dell’età, i riflessi e la concentrazione vengono meno, così come l’energia e la muscolatura. Questo vale per la maggior parte delle persone, ma non per tutte.

Ci sarebbe, infatti, un pilota di quasi 100 anni che nell’ultima gara da lui disputata avrebbe sfiorato il podio. Per quanto possa sembrare un’impresa impossibile, lui ha dimostrato che si può eccome fare prestazioni del genere su una motocicletta, anche a un passo dal secolo di vita.

Sfiora il podio a quasi 100 anni: l’impresa è incredibile

Leslie Harris è riuscito in una impresa che ha davvero dell’incredibile; quello che è considerato il pilota motociclistico più anziano del mondo, a quasi 100 anni, ha partecipato a una gara di resistenza senza cronometraggio entrando nel Guinness dei Primati. Questo evento si è verificato al Pukekohe Classic Motorcycle Festival di Auckland, in Nuova Zelanda, dove avrebbe vinto chi avrebbe terminato per ultimo il circuito. Si tratta di una gara disputata da Harris quando questi aveva 97 anni, e l’ha conclusa al quarto posto: prima di suo figlio (8°) e suo nipote (21°).

Si tratta di un risultato straordinario, considerando che ha sfiorato il podio a un’età davvero proibitiva per una disciplina che richiede uno sforzo fisico veramente notevole. Il pilota in questione ha iniziato a usare una moto nel 1953, e da quel momento in poi ha gareggiato a livello professionistico per 70 anni in un circuito del mondo dietro l’altro. Tra il 2019 e il 2023 si ferma a causa della pandemia di Covid, per un’operazione all’anca e a causa della rottura di sei costole a 90 anni.



Nonostante tutto questo è tornato a farsi valere in pista sulla soglia dei 100 anni, più energico e motivato che mai, sorprendendo il mondo con una impresa destinata a essere ricordata per sempre. Leslie Harris è l’esempio perfetto di quel che potremmo definire “appassionato per l’eternità”. La motocicletta è la compagna di vita di quest’uomo incredibile, che si gode la vita su una due ruote. Un po’ il sogno di tutti quelli che amano le motociclette, che Mr. harris è stato capace di tramutare in realtà.