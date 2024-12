La scuderia inglese con le spalle al muro, l’anno prossimo inizia in salita: i dettagli.

In Formula 1 è facile essere sotto i riflettori. Tutti ti osservano e non aspettano altro che un passo falso per poter parlare di te. Al centro dell’attenzione ci sono, però, quasi sempre i team di vertice, che ovviamente reducono la maggior parte dello spettacolo e quindi portano con sé quasi tutto il pubblico.

È scontato che Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes godano della maggioranza delle attenzioni, così come è romane che da parte loro ci si aspetti le battaglie e le gare entusiasmanti. Spesso, le notizie più eclatanti, soprattutto quelle negative, arrivano dalla retrovie, dal fondo della griglia. È il caso di Williams, che ha disputato un 2024 disastroso, che rischia di compromettere anche il 2025 del team britannico.

La stagione appena conclusa da Wiliams è forse tra le peggiori di tutta la loro storia. Al nono posto in campionato, la scuderia di Grove ha collezionato solo 17 punti, 12 con Alexander Albon e 5 con Franco Colapinto, che sostuiva Logan Sargeant a zero punti. C’è però un dato incredibile, che la dice lunga sul 2024 di Williams e soprattutto che apre uno scenario clamoroso per la prossima stagione.

Williams, 2025 a rischio: budget cap e incidenti, la situazione

Williams ha infatti collezionato soltanto 17 punti in tutto il 2024, davanti solo alle Sauber. Ciò che lascia a bocca aperta è che 17 è anche il numero degli incidenti collezionati dai piloti della scuderia inglese. Un numero impressionante che mette con le spalle al muro la scuderia. Il team inglese, infatti, rischia seriamente di dover attingere alle risorse del 2025 per evitare di sforare il budget cap del 2024 ed incorrere in pesanti sanzioni.

Basti pensare che solo nel weekend brasiliano, nel circuito di Interlagos, le due Williams hanno riportato danni per un valore di circa 3 milioni di dollari. Cifre spaventose che il team principal del tea inglese ha provato a smorzare proponendo alla Fia di non conteggiare un milione di dollari dopo il decimo incidente, appellandosi al fatto che spesso gli incidenti sono causati da altri e che, quindi, il team è incolpevole. Proposta ovviamente bocciata dalla Fia che, adesso, rischia di dover sanzionare la scuderia britannica.

Occhio quindi alle prossime settimane, perchè il 2025 della Williams potrebbe iniziare già in salita, con una sanzione o con men budget da sfruttare per l’anno prossimo.