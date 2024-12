C’è un pulsante segreto nel bagagliaio della tua automobile che dovresti notare: a cosa serve effettivamente.

La nostra automobile, spesso e volentieri, ha molte sorprese da riservarci. Per quanto si possa aumentare il feeling con la nostra vettura, infatti, spesso non riusciamo a scoprire proprio tutto quello che troviamo al suo interno. Proprio per questa ragione è difficile identificare ogni singolo componente (piccolo o grande che sia) albergato all’interno o all’esterno della vettura di nostra proprietà.

Anche conoscerne le funzioni, stando così le cose, diventa a dir poco complicato. Potrebbe essere il caso anche di un pulsante segreto che si trova nel bagagliaio di un’autovettura.

In pochissimi, in effetti, l’hanno visto e sanno a cosa serve veramente. Scopriamo allora la sua vera funzionalità. Prima di iniziare, un piccolo indizio; può essere davvero uno straordinario alleato in caso di un incidente stradale davvero di notevole portata.

Pulsante segreto nel bagagliaio della macchina: di cosa si tratta

Il pulsante di cui stiamo parlando si può trovare nella parte posteriore dell’abitacolo di una macchina, e la sua funzione può rivelarsi molto utile in caso di coinvolgimento in un grave incidente stradale. Ad esempio, se ci troviamo nel bel mezzo di un incidente con la nostra auto, che ha preso fuoco e nel mentre le porte e i finestrini non funzionano, allora potremmo finire intrappolati. In una circostanza del genere, che non vorremmo mai si verificasse ma che purtroppo potrebbe anche accadere, ci può venire in aiuto questo pulsante.

Nella stragrande maggioranza delle auto moderne si può trovare nella cabina posteriore della macchina, e può fornirci una via di fuga da quella che è a tutti gli effetti una situazione davvero assai delicata. Basterà buttare in avanti il più possibile i sedili posteriori, poi aprire il bagagliaio dall’interno e cercare un pulsante alla base del portellone. Il pulsante si trova nascosto sotto una copertura che va rimossa. Premendolo si aprirà letteralmente il portellone posteriore, permettendo così a chi è intrappolato di scendere dalla macchina.

Per quanto si tratti di una situazione estrema, non è mai troppa l’attenzione e la prudenza quando ci troviamo in un’auto. Gli incidenti stradali mortali sono tutto tranne che un ricordo lontano; anzi, per la verità sono all’ordine del giorno, quindi sapere come comportarci e a quali “alleati” affidarci è di fondamentale rilevanza. Spesso agire in questo o nell’altro modo fa la differenza per quanto permane salvarsi la vita.