La nota compagnia impegnata nel ramo dei viaggi su rotaia sta assumendo! Potrebbe toccare a te, se presenti il curriculum nel posto giusto…

Molte persone in questo periodo dell’anno sono alla ricerca di un posto di lavoro, tra contratti scaduti, promesse per il nuovo anno che includono trovare un lavoro migliore di quello che si faceva prima o semplicemente, un percorso di studi terminato ed uno tutto nuovo di vita che inizia. Allora, perché non prendere in considerazione il settore dei trasporti pubblici?

Stando a dati recenti diffusi dal Ministero, in Italia sono tra le 800mila ed il milione le persone che vivono grazie ad un lavoro nel settore dei trasporti su rotaia. Tra le aziende che operano in questo settore oltre a Trenitalia, compagnia di bandiera del nostro paese, troviamo anche diverse alternative caratterizzate da tariffe e mezzi di trasporto molto variabili tra loro.

Una tra queste è Italo, fondata nel 2006 ed appartenente alla Mediterranean Shipping Company che copre diverse tratte interne al territorio del nostro paese. Sembra che proprio in questo periodo, l’azienda italiana stia cercando del personale e, se rientrate nei requisiti adatti per essere assunti dalla compagnia, potreste presto trovare un nuovo posto di lavoro!

Come lavorare per Italo il prima possibile

Per candidarsi presso l’azienda che, secondo il portale Ti consiglio un lavoro starebbe assumendo personale a Roma, Milano e Bologna proprio in questi giorni è necessario avere diploma o meglio ancora laurea con una particolare attenzione alla vostra conoscenza della lingua inglese. L’azienda cercherebbe infatti figure in grado di destreggiarsi bene anche con turisti e persone che non parlano la nostra lingua che potrebbero viaggiare sui suoi mezzi su rotaia.

Le posizioni aperte includono quella di macchinista per cui serve chiaramente un attestato europeo che permetta di condurre un treno, hostess e stewart di bordo, in cui saranno fondamentali le capacità di gestione e rapporto del pubblico ed operatori di impianto che devono invece avere una grande conoscenza dei macchinari che si usano per gestire il movimento dei treni – meglio una laurea in ambito tecnologico – ed essere disponibili a lavorare anche nei giorni feriali.

Il modo per candidarsi per lavorare per Italo, se sentite di rispecchiare una di queste categorie, è andare sul sito ed accedere alla apposita area. Lì potrete caricare il vostro curriculum vitae che verrà preso in esame dal personale delle risorse umane dell’azienda. Insomma, potrebbe essere una grande occasione per voi, se questo settore vi intriga, ovviamente.