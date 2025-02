La nuova Jeep Compass del 2025 si prepara a rivoluzionare il mercato dei SUV, con un design rinnovato e una gamma di motorizzazioni elettriche e ibride. Con la produzione dell’attuale modello che terminerà a maggio 2025, l’attenzione è rivolta alla nuova generazione, attesa per la presentazione all’inizio di aprile 2025 e disponibile nelle concessionarie a partire da ottobre. Questa evoluzione del popolare SUV americano promette di rispondere alle crescenti esigenze di sostenibilità e innovazione tecnologica.

Design e dimensioni della nuova Jeep Compass

La Jeep Compass 2025 sarà costruita sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, portando un incremento della lunghezza fino a 460 cm, circa 20 cm in più rispetto al modello attuale. Questo cambiamento non solo migliorerà la stabilità e la maneggevolezza, ma permetterà anche di condividere componenti meccaniche con altri modelli, come la Peugeot 3008. Il design manterrà il carattere distintivo del marchio, con linee tese e forme squadrate.

Caratteristiche del design

Frontale verticale con la tradizionale mascherina a sette feritoie. Cofano orizzontale per un aspetto robusto. Tetto parallelo al terreno per massimizzare lo spazio interno.

Offerta elettrica e ibrida

Un aspetto fondamentale della nuova Jeep Compass sarà la sua offerta elettrica. La versione completamente elettrica sarà equipaggiata con batterie da 74 o 97,2 kWh, alimentando un motore anteriore da 213 o 231 CV, con un’autonomia che potrà raggiungere circa 650 km. Inoltre, è prevista una versione 4×4 elettrica con potenza complessiva fino a 350 CV.

Motorizzazioni previste

Elettrica: batterie da 74 o 97,2 kWh, motore anteriore da 213 o 231 CV. Ibrida plug-in: potenza di 195 CV, combinando un motore a benzina da 150 CV e un motore elettrico da 125 CV. Mild hybrid: motore 3 cilindri 1.2 turbo con potenza di 136 CV.

Innovazioni tecnologiche e sicurezza

La nuova Jeep Compass non si limiterà a offrire prestazioni elevate, ma integrerà anche tecnologie avanzate per la sicurezza e il comfort. I sistemi di assistenza alla guida e la connettività di ultima generazione miglioreranno l’esperienza di guida e garantiranno un elevato livello di sicurezza per gli occupanti.

Questi sviluppi sottolineano l’impegno di Jeep verso l’elettrificazione e la sostenibilità, rispondendo a una crescente domanda di veicoli elettrici e ibridi. Con la Jeep Compass 2025, il marchio si propone di consolidare la sua posizione nel competitivo mercato dei SUV, offrendo un veicolo versatile e sostenibile che mantiene intatta l’essenza del marchio Jeep.