La Renault sta per intraprendere un’importante evoluzione nel settore dei veicoli commerciali elettrici con il lancio di tre nuovi modelli: il Trafic, il Goelette e l’Estafette. Questi furgoni rappresentano una risposta significativa alle crescenti esigenze di sostenibilità e innovazione nel trasporto commerciale. Sviluppati in collaborazione con Flexis, una joint venture tra Renault, Volvo Group e CMA CGM Group, i nuovi veicoli si basano su una piattaforma “skateboard” che integra un’architettura per Software Defined Vehicles. Questo approccio offre una flessibilità senza precedenti, consentendo ai clienti di personalizzare le soluzioni ecologiche per soddisfare le diverse necessità del mercato.

La produzione di questi veicoli avverrà in Francia, nello stabilimento di Sandouville, con un’introduzione prevista per il 2026. Questo passo rappresenta un’importante opportunità per Renault di consolidare la propria posizione nel settore dei veicoli elettrici commerciali, un mercato in rapida espansione.

Trafic E-Tech Electric

Il Renault Trafic entra nell’era elettrica con la sua quarta generazione, continuando una tradizione che dal 1980 ha visto la produzione di oltre 2,5 milioni di esemplari. La nuova versione elettrica è progettata con uno sbalzo anteriore ridotto e un passo allungato, massimizzando lo spazio interno senza compromettere la manovrabilità. Il raggio di sterzata è comparabile a quello della più compatta Renault Clio, rendendo il Trafic maneggevole anche negli spazi urbani più ristretti.

Caratterizzato da un design moderno, il nuovo Trafic presenta:

Un logo retroilluminato sulla griglia anteriore. Fanali posteriori con una firma luminosa esclusiva in 3D. Protezioni nere nella parte inferiore della carrozzeria per un’impressione di robustezza.

Con un’altezza totale inferiore a 1,90 metri, il Trafic può accedere senza limitazioni ai parcheggi in struttura, un vantaggio fondamentale per chi lavora nelle aree urbane.

Estafette E-Tech Electric

L’Estafette, un furgone iconico degli anni ‘60, è stato rivisitato in chiave moderna, mantenendo il suo fascino nostalgico. Questa nuova versione presenta dimensioni compatte di 5,27 metri di lunghezza e 1,92 metri di larghezza, ideali per le manovre in città. L’altezza di 2,60 metri offre ampio spazio per muoversi comodamente all’interno del vano di carico, facilmente accessibile dalla cabina.

Una delle caratteristiche innovative dell’Estafette è la porta laterale scorrevole a scomparsa, progettata con un binario integrato e invisibile. Questo dettaglio migliora l’estetica del veicolo e facilita l’accesso, rendendo il carico e lo scarico delle merci più semplici ed efficienti. Le pedane progettate su entrambi i lati del furgone sono un ulteriore elemento pensato per agevolare l’accesso, rendendo l’Estafette un’opzione particolarmente adatta per chi lavora in ambito commerciale.

Goelette E-Tech Electric

Infine, il Renault Goelette torna in versione elettrica, dopo la sua prima apparizione sulle strade nel 1956. Questo veicolo, noto per la sua robustezza e versatilità, sarà disponibile in tre versioni: telaio cabinato, con cassone e ribaltabile. Tutti i modelli presenteranno un blocco anteriore unico fino al montante B, condiviso con il nuovo Trafic, garantendo uniformità nella progettazione e nella meccanica.

La parte posteriore del Goelette è stata progettata con un focus sulla personalizzazione, offrendo infinite possibilità in base alle specifiche esigenze dell’utilizzatore. Questo lo rende un veicolo estremamente versatile, perfetto per diverse applicazioni commerciali, dalla consegna di merci alla movimentazione di attrezzature pesanti.

In sintesi, l’introduzione di questi tre nuovi furgoni elettrici rappresenta una mossa strategica per Renault, allineandosi con le tendenze globali verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. Con la produzione prevista in Francia e un impegno chiaro verso l’elettrificazione del parco veicoli commerciali, Renault si posiziona come un attore chiave in un mercato in evoluzione, pronto a soddisfare le esigenze dei clienti moderni.