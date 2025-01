La Kawasaki Z 900 MY 2025 è stata recentemente svelata durante l’EICMA 2024, un evento imperdibile per gli appassionati delle moto. Questo modello rappresenta un’importante evoluzione per Kawasaki, grazie a un motore potenziato, tecnologie all’avanguardia e un prezzo competitivo. La nuova Z 900 è progettata per attrarre sia i motociclisti esperti sia i neofiti, offrendo un mix di prestazioni e comfort.

Un motore che non delude

Il cuore della Kawasaki Z 900 MY 2025 è un motore quattro cilindri in linea da 948 cm³, ulteriormente ottimizzato per massimizzare le prestazioni e l’efficienza. Sebbene la potenza sia leggermente diminuita a 124 CV (rispetto ai 125 CV della generazione precedente), la moto continua a garantire prestazioni elevate, con una coppia massima di 97,4 Nm. Tra le innovazioni più significative, spicca la riduzione dei consumi, che ha visto un abbattimento del 16% grazie a miglioramenti tecnici e all’adozione delle normative Euro 5+. Questo rende la Z 900 MY 2025 non solo più ecologica, ma anche più economica da gestire nel lungo termine.

La gamma Z 900

Kawasaki ha sviluppato diverse versioni e combinazioni cromatiche per la Z 900, rendendola accessibile a un ampio pubblico. I prezzi partono da 9.690 euro per la versione Z900 70kW in colorazione Metallic Spark Black, fino a 10.240 euro per la Z900 standard. La versione SE, dotata di sospensioni Öhlins e pinze radiali Brembo M32, è proposta a 12.140 euro. Queste varianti offrono ai clienti la possibilità di scegliere il modello che meglio si adatta alle loro esigenze e al loro stile di guida, mantenendo sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Innovazioni tecnologiche

Uno degli aspetti più affascinanti della Kawasaki Z 900 MY 2025 è il pacchetto elettronico avanzato. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU che gestisce diverse funzioni di sicurezza e assistenza alla guida. Tra le principali innovazioni, troviamo:

Sistema di traction control regolabile ABS Cornering per una maggiore stabilità Cambio elettronico bidirezionale per cambi di marcia rapidi Cruise control di serie per viaggi più confortevoli Sistema di navigazione turn-by-turn per indicazioni chiare

Queste caratteristiche migliorano notevolmente la sicurezza e l’esperienza di guida, rendendo la Z 900 un modello all’avanguardia nel suo segmento.

Design e comfort

Il design della Kawasaki Z 900 MY 2025 rimane fedele alla tradizione delle naked, presentando linee aggressive e moderne. I dettagli in alluminio spazzolato conferiscono un aspetto sofisticato, mentre il nuovo design del faro anteriore e dei gruppi ottici posteriori contribuisce a un look distintivo. Per garantire il massimo comfort, la moto è dotata di una sella ben progettata che favorisce una posizione di guida eretta e naturale. Gli aggiornamenti ai freni anteriori, con pinze Nissin a fissaggio radiale e dischi da 300 mm, assicurano una frenata più sicura e precisa, fondamentale per un’ottima esperienza di guida.

Prezzo e disponibilità

La Kawasaki Z 900 MY 2025 sarà disponibile nelle concessionarie a partire dalla fine di febbraio 2025, un momento molto atteso dai motociclisti italiani. Il prezzo di partenza è competitivo, rendendo questo modello molto allettante in un mercato caratterizzato da una forte concorrenza. Con un listino che parte da 9.690 euro per la versione entry-level fino ai 12.140 euro per la variante SE, Kawasaki ha posizionato la Z 900 in una fascia di mercato in cui si possono trovare modelli di alta qualità a prezzi ragionevoli.

In conclusione, la Kawasaki Z 900 MY 2025 si presenta come una delle naked più interessanti e complete del mercato. Grazie a un mix di prestazioni elevate, tecnologie avanzate e un design accattivante, questo modello non solo rispetta le normative ambientali, ma soddisfa anche le esigenze di una clientela sempre più esigente. Con la sua combinazione di innovazione, prestazioni e prezzo competitivo, la Z 900 MY 2025 è destinata a conquistare il cuore di molti motociclisti nel corso del 2025.