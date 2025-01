KTM ha recentemente svelato le nuove KTM 125 SMC R e 390 SMC R 2025, modelli che ridefiniscono il segmento delle motard. Presentati in anteprima durante l’evento EICMA 2024, questi modelli a quattro tempi rappresentano un importante passo avanti per l’azienda austriaca. Basati sulla piattaforma della celebre Duke, si rivolgono principalmente ai giovani appassionati desiderosi di avventurarsi nel mondo delle moto con un prodotto all’avanguardia.

Ciclistica migliorata per le due motard

Uno dei punti di forza delle nuove KTM 125 SMC R e 390 SMC R è la loro ciclistica. Il design tecnico è stato sviluppato per garantire prestazioni superiori e un’estetica accattivante, con il telaio a traliccio in acciaio verniciato di un vivace arancione che non passa inosservato. Rispetto ai modelli Duke, l’angolo del cannotto di sterzo è stato leggermente chiuso, il che si traduce in una maggiore agilità e maneggevolezza, caratteristiche fondamentali per un motard.

Le specifiche tecniche includono:

Forcella WP APEX da 43 mm con un’escursione di 230 mm. Monoammortizzatore WP APEX posteriore con precarico regolabile. Cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici da 110/70 R17 all’anteriore e 150/60 R17 al posteriore, garantendo un’aderenza eccellente su asfalto.

Motorizzazione e prestazioni

Dal punto di vista motoristico, la KTM 125 SMC R è alimentata da un monocilindrico monoalbero da 15 CV, una potenza perfettamente in linea con le normative per i neopatentati. Questo la rende un’opzione ideale per i giovani motociclisti che vogliono muovere i primi passi nel mondo delle moto senza rinunciare a prestazioni e divertimento. D’altra parte, la KTM 390 SMC R è equipaggiata con un motore da 399 cc, derivato dalla generazione precedente ma con notevoli miglioramenti in termini di potenza e corsa. Entrambi i modelli sono dotati del sistema di alimentazione ride-by-wire e di una frizione antisaltellamento PASC, che favorisce un’esperienza di guida fluida e sicura.

Inoltre, queste moto rispettano la normativa Euro5+, grazie all’adozione di un nuovo sistema di scarico e di una centralina aggiornata, contribuendo così a ridurre le emissioni nocive senza compromettere le prestazioni.

Elettronica e tecnologia

L’innovazione non si ferma al motore; la 390 SMC R si distingue per il suo comparto elettronico avanzato. Tra le funzionalità disponibili troviamo:

ABS disattivabile al posteriore. Sistema di controllo di trazione. Due modalità di guida: Street e Sport.

Queste opzioni permettono ai piloti di personalizzare l’esperienza di guida in base alle condizioni della strada e alle loro preferenze personali. La strumentazione TFT da 4,2 pollici fornisce informazioni chiare e dettagliate sul funzionamento della moto, ed è compatibile con l’app KTM Connect, che offre funzionalità di navigazione turn-by-turn e connettività Bluetooth, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Prezzi e disponibilità

Le nuove KTM 125 SMC R e 390 SMC R saranno disponibili presso i concessionari ufficiali a partire da marzo 2025. I prezzi di listino sono stati fissati a:

5.730 euro per la 125 SMC R .

per la . 6.780 euro per la 390 SMC R.

Entrambi i modelli saranno accompagnati da un ampio catalogo di accessori e abbigliamento dedicato, permettendo ai motociclisti di personalizzare ulteriormente la propria esperienza di guida.

Con l’introduzione delle nuove 125 e 390 SMC R, KTM dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia nel settore motociclistico. La fusione di prestazioni elevate, design accattivante e tecnologia innovativa non solo soddisfa le esigenze dei motociclisti più giovani, ma stabilisce anche nuovi standard per le moto motard. Questo debutto rappresenta un’opportunità entusiasmante per i motociclisti di tutte le età, che potranno scoprire un nuovo modo di vivere la strada. La scelta delle nuove KTM 125 e 390 SMC R non è solo una questione di prestazioni, ma anche di stile e personalità, elementi che fanno parte del DNA di KTM.