Il mondo delle moto e quello del cinema si sono incontrati in modo straordinario durante la Daytona Bike Week, un evento che attira appassionati e collezionisti da ogni angolo del pianeta. In questo contesto, l’attore Keanu Reeves ha avuto l’opportunità di testare la nuova Harley-Davidson CVO Road Glide RR, un modello esclusivo che rappresenta il culmine dell’ingegneria motociclistica americana. Con un prezzo di 110.000 dollari e una produzione limitata a soli 131 esemplari, questa moto non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio oggetto di culto.

Un design che si ispira alle gare

La CVO Road Glide RR è stata progettata tenendo a mente il mondo delle competizioni, in particolare le gare King of Baggers. Queste competizioni hanno dimostrato che le moto cruiser possono essere sia belle che incredibilmente performanti. La carrozzeria della CVO Road Glide RR è realizzata interamente in fibra di carbonio, un materiale che riduce il peso e migliora l’aerodinamicità, rendendo la moto più agile e reattiva. La combinazione cromatica di bianco, nero e il celebre Racing Orange, lo stesso delle moto ufficiali da gara, conferisce un aspetto aggressivo e sportivo, perfetto per chi desidera distinguersi.

Potenza e prestazioni

Sotto il suo design accattivante, la Harley-Davidson CVO Road Glide RR ospita un motore Screamin’ Eagle 131 da 2153cc, capace di sviluppare una potenza di 153 cavalli e una coppia di 233,37 Nm. Queste specifiche la pongono tra le moto più potenti della sua categoria. Il sistema di scarico in titanio, realizzato da Akrapovic, non solo migliora le prestazioni, ma regala anche un suono inconfondibile, un vero e proprio canto per gli appassionati di motori. Ogni accelerazione diventa un’esperienza sensoriale, grazie al ruggito del motore e alla risposta immediata dell’acceleratore.

Tecnologie avanzate e comfort

Nonostante il suo DNA sportivo, la CVO Road Glide RR non trascura il comfort e l’eleganza. È dotata di un impianto audio Rockford Fosgate Stage III da 500 watt, in grado di offrire un’esperienza sonora di alta qualità durante ogni viaggio. Il touchscreen da 12,3 pollici, compatibile con Apple CarPlay, permette di gestire facilmente la musica, la navigazione e le comunicazioni, rendendo ogni viaggio non solo piacevole, ma anche connesso.

La parte ciclistica è altrettanto impressionante, con componenti di alta qualità come:

Forcellone in alluminio lavorato al CNC Sospensioni regolabili Öhlins da 43 mm Impianto frenante Brembo GP4-RX con pinze monoblocco in nichel e dischi da 320 mm

Questi elementi garantiscono una stabilità e una maneggevolezza eccezionali, sia nelle curve più strette che nelle lunghe distanze.

Keanu Reeves: un appassionato di moto

Non sorprende che Keanu Reeves, noto per i suoi ruoli in film iconici come “Matrix” e “John Wick”, abbia mostrato un vivo interesse per questa moto. Fondatore della Arch Motorcycle nel 2011, Reeves ha un forte legame con il mondo delle due ruote. La sua azienda è specializzata nella produzione di motociclette di lusso in serie limitata, un’espressione della sua passione personale per il design e le performance. La sua presenza alla Daytona Bike Week non è solo quella di un attore, ma di un vero e proprio imprenditore del settore motociclistico.

In conclusione, possedere una Harley-Davidson CVO Road Glide RR non è solo una questione di prestazioni o design, ma diventa una vera e propria dichiarazione di intenti. Rappresenta un modo di vivere, un simbolo di status e una passione condivisa tra motociclisti di tutto il mondo. Con la sua esclusività e le sue caratteristiche all’avanguardia, questa moto è destinata a diventare un oggetto di culto, non solo per gli appassionati di motori, ma anche per chi ama il cinema e la cultura pop. In un’era in cui il mondo delle moto continua a evolversi, la CVO Road Glide RR si propone come un faro di innovazione, qualità e passione, celebrando l’arte della motocicletta in tutte le sue forme.