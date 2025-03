La scena delle moto custom continua a sorprendere e a emozionare, e uno dei recenti trionfi in questo ambito è stato quello di Jed Patrick Oriña, un noto customizzatore filippino. La sua ultima creazione, una Hero Hunk 160R trasformata in un tracker dallo stile unico, ha conquistato il primo posto nel rinomato concorso build-off organizzato da Hero MotoCorp, confermando il suo status di leader nel settore delle personalizzazioni motociclistiche.

la trasformazione di “deux”

In un tempo record di soli 21 giorni, Oriña e il suo team, Garage Esquinita, hanno dato vita a un progetto ambizioso: reinventare una Hero Hunk 160R 4V, una moto inizialmente concepita come semplice mezzo da strada, trasformandola in un’opera d’arte a due ruote denominata “Deux”. Questo nome non è solo un omaggio alla forma e al design della moto, ma anche un riflesso della filosofia di Oriña, che mira a creare mezzi che siano espressione di individualità e creatività.

La trasformazione di “Deux” è un vero e proprio viaggio nel mondo del design motociclistico. Ogni singolo dettaglio è stato curato con passione e competenza:

Serbatoio: Ricavato da un modello Kawasaki, sagomato in una forma a goccia per un aspetto aerodinamico. Pompa carburante: Progettata per essere compatta e adattata perfettamente alle nuove dimensioni del serbatoio. Carrozzeria: Realizzata interamente a mano, con lamiera battuta per creare pannelli laterali, la sella e la targa frontale.

dettagli distintivi e prestazioni

Uno degli elementi più distintivi di questa trasformazione è lo scarico personalizzato, dotato di un silenziatore in stile SuperTrapp. Questa scelta non solo accentua il carattere grintoso del mezzo, ma contribuisce anche a un suono che cattura l’attenzione degli appassionati. Gli pneumatici Shinko E805, noti per la loro aderenza e durata, completano questo straordinario progetto, offrendo prestazioni elevate su strada e fuoristrada.

Il design audace è ulteriormente esaltato dalla verniciatura rosso fuoco, che non passa inosservata e rappresenta un chiaro richiamo alla vitalità e all’energia che caratterizzano il mondo delle moto custom. Questo colore, insieme alle linee eleganti e alle finiture curate, rende “Deux” non solo una moto, ma un vero e proprio manifesto dell’arte motociclistica.

il supporto del team e il successo

Il successo di Oriña non è stato frutto di un lavoro solitario; ha potuto contare sul supporto del team Dirty Lokals, composto da Karlo e Rose Alignay e Kenn Castro. Questa collaborazione ha permesso di unire forze e competenze, elevando ulteriormente il livello del progetto. Inoltre, l’assistenza di partner tecnici come Fineline Industrial Marketing, Ben’s Care Auto-Detailing e M-Coat Paint ha reso possibile la realizzazione di una moto che non è solo esteticamente straordinaria, ma anche funzionalmente eccellente.

La vittoria di “Deux” rappresenta il secondo trionfo consecutivo per Garage Esquinita al Monkey Throttle Kustom Kult Bike Show. Nel 2023, il team aveva già ottenuto il primo posto con una Yamaha XSR155 personalizzata, consolidando ulteriormente la reputazione di Oriña nel panorama motociclistico.

In un momento in cui il settore motociclistico si evolve rapidamente, il lavoro di artisti come Jed Patrick Oriña è fondamentale per mantenere viva la tradizione della customizzazione. Le sue creazioni sono una testimonianza di come l’innovazione possa andare di pari passo con il rispetto per la tradizione, creando mezzi che non sono solo funzionali, ma anche espressioni artistiche di identità individuale.

Con la continua crescita dell’interesse per le moto custom, è evidente che ci sarà sempre spazio per nuove idee e creatività. La storia di “Deux” e il percorso di Oriña dimostrano che, in questo mondo, ogni moto ha una storia da raccontare, e ogni customizzatore ha il potere di trasformare un semplice mezzo di trasporto in un’opera d’arte su due ruote.