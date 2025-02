Kia ha recentemente svelato ulteriori dettagli sui suoi modelli elettrici EV4 e PV5, due veicoli che segnano una svolta significativa nella strategia di elettrificazione della casa automobilistica coreana. Entrambi i modelli si posizionano in segmenti distinti, con l’EV4 che si rivolge ai consumatori di berline e hatchback e il PV5 che mira al mercato dei veicoli commerciali. Scopriamo insieme le caratteristiche principali di questi due nuovi arrivati.

Kia EV4: design e prestazioni

La Kia EV4 si presenta in due varianti di carrozzeria, ma la versione berlina cinque porte non verrà commercializzata in Italia. La hatchback, invece, sarà disponibile nel nostro paese a partire da settembre 2025. Ciò che colpisce immediatamente di questo modello è il suo design contemporaneo e muscoloso, con forme nette e decise. I montanti posteriori verticali, rivestiti in nero a contrasto, insieme ai parafanghi robusti che incorniciano cerchi in lega di 19 pollici, conferiscono alla vettura un aspetto imponente e dinamico.

Le dimensioni dell’EV4 sono altrettanto interessanti:

Lunghezza: 443 cm Larghezza: 186 cm Altezza: 145 cm Passo: 282 cm

Il bagagliaio offre un volume di 435 litri, espandibile abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, rendendolo pratico per diverse esigenze di carico.

L’EV4 è costruita sulla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform), che consente di offrire prestazioni elevate grazie all’architettura a 400 V. Le opzioni di batteria disponibili sono due: una da 58,3 kWh e una più grande da 81,4 kWh. Quest’ultima permette di percorrere fino a 590 km con una sola ricarica, mentre la versione standard offre un’autonomia di 410 km, valori che sono stati omologati secondo il protocollo WLTP.

Entrambe le versioni sono dotate di un motore elettrico da 203 CV che trasferisce la potenza alle ruote anteriori. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,4 secondi (7,7 per la versione con batteria più grande), mentre la velocità massima è limitata a 170 km/h. La ricarica delle batterie è rapida e conveniente: utilizzando una colonnina ultra-fast in corrente continua, è possibile passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti. In alternativa, il caricatore interno da 11 kW consente una ricarica completa in circa 7 ore e 15 minuti.

L’interno della Kia EV4 è progettato per offrire un’esperienza di guida moderna e tecnologica. La plancia orizzontale è dotata di due ampi schermi da 12,3 pollici, mentre un pannello centrale da 5,3 pollici gestisce il climatizzatore. Inoltre, l’EV4 è equipaggiata con diversi sistemi di assistenza alla guida, consentendo di raggiungere il livello 2 di guida autonoma. Una delle caratteristiche innovative è la funzionalità Vehicle-to-Load, che permette di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni.

Kia PV5: un veicolo commerciale versatile

Passando al Kia PV5, questo modello rappresenta un passo avanti per Kia nel segmento dei veicoli commerciali elettrici. Il PV5 è il primo veicolo a utilizzare la piattaforma PBV (Purpose Built Vehicle) e sarà disponibile in tre varianti di carrozzeria: Passenger, Cargo e Chassis Cab. Le versioni Passenger e Cargo hanno una lunghezza di 469 cm, una larghezza di 189 cm e un’altezza di 192 cm, con un passo di 299 cm, offrendo così ampio spazio interno e comfort.

Il PV5 Cargo è progettato per soddisfare le esigenze di trasporto merci, con una capacità di carico che raggiunge i 5,1 metri cubi e la possibilità di ospitare fino a due Euro pallet. Tra le sue caratteristiche si segnala il sedile anteriore collassabile e una soglia di carico bassa di 419 mm, che facilita le operazioni di carico e scarico.

Per quanto riguarda la motorizzazione, tutte le varianti del PV5 offrono la scelta tra due opzioni di batteria: una da 51,5 kWh e una più grande da 71,2 kWh. Inoltre, è prevista una terza opzione da 43,3 kWh specifica per il modello Cargo. Il motore elettrico, con una potenza di 203 CV e una coppia di 250 Nm, garantisce prestazioni elevate anche in ambito commerciale.

Il lancio del PV5 è previsto nella seconda metà del 2025, con i preordini che dovrebbero aprire nella prima metà dello stesso anno. Questo modello rappresenta un’opzione interessante per le aziende che cercano soluzioni di trasporto sostenibili e versatili.

Con l’introduzione di questi due modelli, Kia continua a dimostrare il proprio impegno verso l’elettrificazione e l’innovazione, offrendo opzioni che rispondono a diverse esigenze di mobilità, sia per i privati che per il settore commerciale. La crescita della gamma elettrica di Kia si inserisce in un contesto globale in cui la sostenibilità e la riduzione delle emissioni diventano sempre più centrali.