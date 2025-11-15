La nuova Fiat Uno fa sbavare anche gli scettici: che gioiello e che potenza

Il ritorno di questa hot hatch dal DNA italiano fa sognare tutti. Anchechi è legato al modello piùvecchio resta incantato davanti al modello.

Ancora prima di modelli storici come Punto e Panda – uscita proprio in quegli anni ma che è diventata una leggenda più avanti – l’automobile italiana per eccellenza è stata la FIAT Uno, pratica utilitaria dalla estetica spigolosa che si prestava bene a qualsiasi tipo di attività, dalla spesa in famiglia fino ad un viaggio dal nord al sud e vice versa.

La Uno è tuttora ricordata come un enorme successo dal marchio, avendo venduto oltre 9 milioni e mezzo di unità in un lasso di tempo che si articola dal 1983 al 1998 e venendo diffusa in tutta Europa con vari allestimenti. Sapete già qual è il più famoso. La Uno Turbo, una hot hatch – termine che indica le sportive di piccole dimensioni – vecchia scuola che ha fatto impazzire tantissimi italiani.

Oggi, un’auto simile verrebbe messa in croce per la scarsa sicurezza a bordo: del resto, con un peso di appena 845 chilogrammi per una potenza di 105 cavalli, incrementati a 950 kg per 116 CV nella versione successiva, la Uno Turbo era letteralmente una bara su ruote. Ma molto emozionante da guidare e in grado di lasciarsi dietro molte sportive dell’epoca con uno stacco da 0 a 100 di soli 7,7 secondi ed una velocità massima di 205 chilometri all’ora.

Uno Turbo, il web sogna il ritorno

La Uno non è mai stata rimessa in commercio, purtroppo benché sia chiesta a furor di popolo da tante vecchie generazioni di automobilisti e anche da qualche giovane ben informato sulla storia. Il fatto è che ha avuto la “sfortuna” di essere rimpiazzata da un’altra auto di successo che l’ha poi eclissata, ossia la Punto. Ma la Punto stessa non è più tornata sul mercato, quindi c’è speranza.

Di recente, la dirigenza di Oliver Francois, attuale CEO di FIAT, ha detto chiaramente che il ritorno di una vettura sportiva nel segmento della Punto sarebbe una mossa: “molto intelligente sotto determinate circostanze”, cosa che apre al ritorno della Punto stessa. O perché no, ad una erede della Uno Turbo, come il web ha interpretato questa frase. Basta fare un giro sui social network per trovare vari rendering interessanti.

Abbiamo la bellissima grafica qui sopra, trovata su Facebook che immagina una Uno Turbo moderna con linee che si rifanno molto alle sportive compatte di Alfa Romeo. Poi c’è il bel rendering di Tommaso D’Amico che mostra una nuova FIAT Uno SR basata sulla stessa piattaforma della nuova Peugeot 208 e che è molto interessante. Tutte illazioni simpatiche dei fans, non annunci ufficiali della casa: ma il web ha già deciso, vuole una Uno di nuova generazione.