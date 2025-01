Il 17 aprile 2023 segna un momento cruciale per Lancia, con l’apertura delle ordinazioni per la nuova Flavia, una cabriolet sportiva che unisce la tradizione automobilistica italiana all’innovazione americana. Questo modello nasce dalla joint venture tra Lancia e Chrysler, entrambi sotto l’ombrello del gruppo Fiat. La Flavia non è solo un omaggio al passato, ma un audace passo verso il futuro, pronta a conquistare gli appassionati di auto.

Il nome Flavia richiama la storica vettura prodotta tra il 1960 e il 1971, un’auto che ha segnato la storia del marchio. La nuova Flavia si presenta come una cabriolet dalle dimensioni generose, combinando l’ampiezza tipica delle vetture americane con lo stile elegante e il comfort europeo, offrendo un’esperienza di guida “open air” senza pari.

Design e comfort

La nuova Lancia Flavia si distingue per le sue dimensioni significative: lunga quasi cinque metri (precisamente 4,9 m), larga 1,8 m e alta 1,4 m, garantendo un comfort a bordo senza compromessi. Il passo di 276 centimetri offre ampio spazio per i passeggeri, con:

1,07 metri dedicati alle gambe 1,43 metri per le spalle

Questi dettagli sono fondamentali per rendere ogni viaggio un’esperienza piacevole. Inoltre, il bagagliaio è pensato per rispondere alle esigenze pratiche: con la capote aperta offre 198 litri di capacità, che diventano 377 litri con la capote chiusa, rendendo la Flavia versatile sia per passeggiate estive che per gite più lunghe.

Motorizzazione e tecnologia

Sotto il cofano, la Flavia è dotata di un motore 2.4 da 170 Cv, abbinato a un cambio automatico a sei rapporti, garantendo prestazioni elevate e un’esperienza di guida fluida, senza compromettere l’efficienza dei consumi. La tecnologia a bordo è progettata per attrarre il pubblico europeo, in particolare il mercato italiano. La console centrale presenta cornici cromate e un ampio display, mentre il volante in pelle integra comandi per gestire radio, cruise control e telefono.

La tecnologia Uconnect, di serie, include un navigatore satellitare, Bluetooth e un impianto audio Boston Acoustics Sound System con sei diffusori e un hard disk da 40 GB, assicurando un’esperienza d’ascolto di alta qualità durante la guida.

Comfort e sicurezza

L’allestimento della nuova Flavia è “all inclusive”, con una dotazione di serie che comprende sedili in pelle pregiata, riscaldati e regolabili elettronicamente. La sicurezza è una priorità: la vettura è equipaggiata con controllo elettronico della stabilità e della trazione, ABS di ultima generazione, airbag anteriori multi-stage, laterali e window-bag, oltre a un sistema di rilevamento della pressione degli pneumatici. Ulteriori dettagli, come il poggiatesta anti-colpo di frusta e i sensori crepuscolari, evidenziano l’impegno di Lancia per garantire la massima sicurezza.

In aggiunta, la Flavia offre un climatizzatore automatico e specchietti orientabili elettricamente, rendendo ogni viaggio più confortevole. Il soft top, azionabile da telecomando, si richiude in soli 28 secondi, permettendo di trasformare rapidamente la vettura da berlina a cabriolet, un aspetto che piacerà agli appassionati di guida all’aria aperta.

Personalizzazione e prezzo

La Flavia è disponibile in due colori eleganti: Bright White e Mineral Grey, con interni neri o nero/bianco. La capote soft-top è proposta esclusivamente in nero, conferendo alla vettura un look sofisticato. Questa attenzione ai dettagli non solo esalta il design, ma offre anche ai clienti la possibilità di personalizzare la propria esperienza di guida.

Il prezzo di partenza per la nuova Lancia Flavia è di 37.900 euro, chiavi in mano. Questo posizionamento di prezzo la rende accessibile per un’auto di questa categoria, considerando le dotazioni avanzate e la qualità dei materiali utilizzati.

In sintesi, la Lancia Flavia rappresenta una fusione di tradizione e innovazione, pronta a conquistare il mercato europeo con il suo design elegante, comfort eccezionale e tecnologia all’avanguardia. Con l’apertura delle ordinazioni, gli appassionati di auto sportive cabriolet possono finalmente prepararsi a vivere l’esperienza di guida “open air” che solo una Lancia può offrire.