La notizia di Lando Norris fa davvero impazzire tutti quanti i tifosi. Le immagini non mentono, per quanto incredibile è tutto vero.

Lando Norris è stato indiscutibilmente uno dei grandi protagonisti della stagione 2024 di Formula Uno. Grazie alla sua vittoria ad Abu Dhabi, è riuscito a spegnere le speranze mondiali di una Ferrari che è andata davvero vicina a laurearsi per la prima volta dal 2008 campione del mondo.

Per quanto riguarda il mondiale piloti, però, il talento inglese della McLaren non ce l’ha fatta a strappare dalle mani di Max Verstappen il quarto titolo della sua straordinaria carriera.

Ci riproverà il prossimo anno alla guida della sua vettura, che comunque si è dimostrata più che all’altezza del vertice della F1. Nel frattempo, una notizia davvero notevole ha sorpreso a dir poco i tifosi della Ferrari. Per quanto possa sembrare incredibile associare il nome di Norris alla Ferrari, però, le immagini non mentono: ecco cosa è successo davvero.

Lando Norris in Ferrari, nessuna fake news: guardate qua

Con Charles Leclerc e Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025, è difficile pensare a Lando Norris (o Max Verstappen, per dirne un altro) in rosso. E infatti così non sarà, a meno di colpi clamorosi dell’ultima ora. A prescindere da ciò, Norris è stato comunque avvistato alla guida di una macchina del cavallino rampante. E non parliamo di un’autovettura qualunque, ma di una più che mai meravigliosa F40. A termine del campionato mondiale di Formula 1 della stagione 2024 è stato notato a Monaco alla guida della macchina che abbiamo citato precedentemente.

Non è una grande sorpresa, visto che al di là di ciò che fa in pista il pilota britannico ha sempre manifestato abbastanza chiaramente una grande passione per i veicoli adibiti all’uso stradale. In effetti possiede una vasta collezione nel suo personale garage, dalle classiche alle sportive più lussuose; questa volta ha deciso di farsi notare con una splendida Ferrari F40, modello fra le altre cose molto apprezzato in generale dai piloti di F1 e VIP vari.

👀 Lando Norris, Ferrari F40 ile Monaco caddelerinde! pic.twitter.com/wYONjgOpyZ — Ferrari News TR (@ferrarinewstr) December 15, 2024

Bisogna dire che non è la prima volta che viene avvistata un’auto del genere a Montecarlo, specialmente di recente, tuttavia fino a poco tempo fa non era stato possibile capire se si trattasse dell’auto di Lando Norris. Adesso, però, non ci sono dubbi che si tratta proprio del mezzo a motore utilizzato dal vicecampione del mondo di Formula Uno. Con l’esclusivissima Ferrari è arrivato nella famosa piazza del Casinò di Monaco, laddove tutti hanno potuto vedere e ammirare la splendida creazione italiana. Insomma, per ora “soltanto” una rossa stradale per Lando Norris: in futuro magari, chissà, le cose potrebbero cambiare.