Italiani e tedeschi in vetta davanti a tutti, il dato del 2024 è clamoroso: i dettagli.

La crescita che la Formula 1 sta attraversando è clamorosa. Lo spettacolo che scuderie e piloti riescono a mettere in pista ogni weekend di gara gode dell’approvazione di sempre più persone. Al centro dell’attenzione c’è l’adrenalina che uno sport come la Formula 1 riesce a trasmettere, soprattutto nell’ultima stagione dove l’assegnazione dei titoli mondiali, piloti e costruttori, è stata in bilico fino alla fine.

Una crescita che, ovviamente, si può constatare anche dall’aumento dei profitti generati dalle scuderie. L’aumento di audience porta, inevitabilmente, anche un aumento di sponsor, di vendita di biglietti e di tutta una serie di introiti che nel 2024 hanno fatto schizzare alle stelle i bilanci del 2023. In cima alla classifica ci sono Mercedes e Ferrari che registrantesi rispettivamente +142 milioni e +130 milioni di dollari.

Chiude il podio McLaren che, lontanissima dai primi due, chiude con un aumento di 30 milioni di euro, seguita da Red Bull (+29 milioni) e Alpine (+23 milioni). Sesto, settimo ed ottavo posto per Sauber, Racing Bulls e Haas che chiudono con 12 e 6 milioni di dollari di profitto. Gli unici team a perdere sono stati Aston Martin e Williams che hanno registrato rispettivamente -27 milioni e un clamoroso -100 milioni di dollari.

Formula 1, qual è la squadra dal valore più alto? Il dato

C’è poi una speciale classifica, relativa al valore raggiunto dai team di Formula 1 nel 2024. Cifre clamorose, considerando soprattutto che tutte le dieci squadre hanno raggiunto almeno il miliardo di dollari di valore.

A dominare la classifica sono sempre Ferrari e Mercedes, questa volta a parti invertite rispetto alla precedente classifica. La scuderia di Maranello ha raggiunto nel 2024 un valore di 4,78 miliardi di dollari, seguita da quel tedesca a 3,94 miliardi. Terzo posto per Red Bull con 3,5 miliardi, e poi McLaren a 2,65 miliardi di dollari.

Aston Martin si piazza al quinto posto con un valore di 2,07 miliardi, e poi Alpine con 1,5, Williams con 1,24 miliardi e Racing Bulls con 1,22 miliardi di dollari. Chiudono la classifica Sauber con 1,2 miliardi di dollari e, al decimo posto, Haas con un valore di 1,02 miliardi di dollari.

Cifre clamorose che testimoniano la crescita esponenziale del brand Formula 1 nel mondo. Il 2025 si prospetta, dunque, una stagione fondamentale per continuare a cavalcare quest’onda e portare sempre più in alto la F1 come sport globale aumentando, di fatto, anche i profitti generali.