Il campione britannico dimostra ancora una volta il suo status di leggenda, ecco cosa ha fatto: i dettagli.

Lewis Hamilton lascia la Mercedes dopo 12 stagioni e lo fa in un modo degno della leggenda che negli anni è diventato. Il 2024 del britannico non è stato certo l’anno migliore della sua carriera, anzi. Il settimo posto nella classifica piloti è il peggior risultato mai ottenuto in tutta la sua carriera, anni alla McLaren compresi. Le due vittorie a Silverstone, il suo Gran Premio di casa, e a Spa Franchorchamps, però, rappresentano due punti fermi dell’annata del britannico. I tre podi conquistati poi in Spagna, Ungheria e Stati Uniti (nel circuito di Las Vegas), confermano la crescita che Lewis Hamilton ha avuto soprattutto nella seconda parte di stagione, dove ha anche chiuso per tre volte il weekend di gara al quarto posto.

Risultati non brillantissimi ma non di poco conto considerando la poca competitività della Mercedes se paragonata a McLaren e Ferrari. Lewis Hamilton, però, è una leggenda vivente, e anche quando ha dovuto salutare per l’ultima volta il suo box e tutti quelli che hanno lavorato con lui in tutti questi anni, ha voluto lasciare un messaggio speciale per una persona in particolare.

Hamilton scrive a Kimi Antonelli, il bigliettino lasciano in camera: il retroscena

A prendere il posto di Lewis Hamilton a partire dal 2025 sarà Kimi Antonelli. Il giovane italiano classe 2006 raccoglierà l’eredità del britannico alla Mercedes e proverà a scrivere un nuovo, lungo capitolo della storia della scuderia tedesca. Per questo motivo, dunque Hamilton ci ha tenuto a passare il testimone all’italiano con un messaggio particolare e personale.

A rivelarlo è stato il coordinatore della Mercedes Stephen Lord, che ha raccontato del bigliettino lasciato dal britannico a Kimi Antonelli. “In Europa abbiamo una base di gara con stanze per i piloti. Quando Lewis stava per andarsene, si è fermato e ha realizzato che non avrebbe più visto quella stanza. Era visibilmente commosso. Dopo dieci minuti, è tornato con un lungo biglietto scritto a mano per Kimi, augurandogli buona fortuna e parlando bene della squadra. Gli ha detto che se avesse curato la squadra, essa avrebbe ricambiato, perché è un grande team. È stato un gesto davvero significativo”, ha dichiarato Lord.

Un gesto importante, che dimostra ancora una volta quanto Lewis Hamilton sia una leggenda vivente.