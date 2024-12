Non in molti ricorderanno questo personaggio davvero molto famoso, conosciuto soprattutto dagli appassionati di MotoGP.

Pensare alle personalità più popolari in assoluto di determinati settori professionali quando erano bambini o bambine può apparire sicuramente strano, specialmente considerando come sono diventati tanto fisicamente quanto caratterialmente. Sicuramente, però, è interessante notare a distanza di anni quanto una persona psosa essere effettivamente cambiata.

Ci vengono in mente moltissimi VIP che sono quasi irriconoscibili rispetto a com’erano durante la prima parte della loro vita. All’interno di questo articolo, per esempio, cercheremo di scoprire quello che è davvero un personaggio molto famoso.

Nel 2024 è un pezzo grosso della MotoGP, ma forse in questo caso anche gli appassionati più grandi della classe motociclistica per eccellenza faranno fatica a riconoscerlo: detto questo, scopriamo di chi si tratta effettivamente.

MotoGP, questo bambino oggi è famosissimo: di chi si tratta

La MotoGP ospita nel suo circus sicuramente molti piloti talentuosi, ma non solo. Per diventare popolare e conosciuto all’interno del motomondiale non è necessario guidare una motocicletta ad alta velocità, in effetti. Basti pensare a quello che molto tempo fa era un bambino e che adesso è una figura di spicco della classe regina del motociclismo. Non avete ancora indovinato di chi vi stiamo parlando? Va bene, ve lo sveliamo allora; il bambino della foto è Alessio Salucci, chiamato anche Uccio.

Stiamo parlando proprio del grande amico di Valentino Rossi. I due si conoscono fin da quando erano solamente dei bambini, e da molto tempo sono affiatati nella vita privata e in quella professionale. Il Dottore si è ritirato da più di tre anni dalla MotoGP, dopo aver conquistato nove titoli mondiali e più di 100 vittorie. Alessio Salucci, invece, è rimasto all’interno del paddock, e lo ha fatto da grandissimo protagonista grazie al suo ruolo nel team Mooney negli ultimi anni.

Oltre alla partnership lavorativa, dove lui rappresenta il direttore sportivo della VR46, come dicevamo in precedenza pure l’amicizia con Rossi non si è fermata. I due sono legati da un doppio rapporto umano-professionale invidiabile. E’ proprio vero che notare come una persona cambia e si realizza rispetto a quando ha iniziato il suo percorso nel mondo è davvero qualcosa di straordinario. Alessio Salucci può andare fiero di ciò che è riuscito a creare e fare fino ad ora, e che non si dica che è stata tutta fortuna; a certi livelli non solo devi arrivarci, ma anche rimanerci.