Adesso puoi metterti una Bugatti al polso! Questo orgoglio è identico ad una vettura sportiva come questa.

Il mondo del lusso continua a sorprendere con creazioni che uniscono ingegneria e design in modi inimmaginabili. Tra queste, il Bugatti Tourbillon, frutto della collaborazione tra Jacob & Co. e Bugatti, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel campo degli orologi di alta gamma. Questo straordinario orologio non solo attira l’attenzione per il suo design ispirato alle supercar, ma integra anche un vero motore al suo interno, rendendolo un oggetto di culto per collezionisti e appassionati. Il suo prezzo, che supera quello di una villa al mare, lo rende un simbolo di status e lusso.

Il Bugatti Tourbillon si distingue per le sue dimensioni generose di 52 x 44 mm e per un design che riprende elementi iconici della Bugatti, come la griglia anteriore e le prese d’aria laterali. I finestrini laterali in zaffiro blu offrono una visione affascinante del meccanismo interno, dove si trova il cuore pulsante dell’orologio: un movimento automatico a blocchi V16, simile a quello di una supercar.

Al centro del Bugatti Tourbillon si trova un tourbillon volante di 30 secondi, progettato per migliorare la precisione e ridurre gli effetti della gravità sulla meccanica dell’orologio. La presenza di 16 pistoni all’interno del movimento simula il funzionamento di un motore reale, rendendo questo orologio un vero e proprio gioiello dell’ingegneria. La scelta di un tourbillon così sofisticato riflette l’impegno di Jacob & Co. verso l’eccellenza nell’orologeria.

Un orologio limitato e ricercato

Il Bugatti Tourbillon è un’edizione limitata a soli 250 esemplari, in linea con il numero di supercar Bugatti prodotte. La versione in titanio DLC nero è ulteriormente limitata a sole 150 unità, aumentando il suo appeal tra gli intenditori. Questa esclusività si traduce in un prezzo che supera quello di una villa al mare, rendendo l’orologio non solo un accessorio ma una vera e propria dichiarazione di status.

Edizione limitata: 250 esemplari. Versione in titanio DLC nero: solo 150 unità. Prezzo superiore a una villa al mare.

Possedere un Bugatti Tourbillon significa entrare a far parte di un club elitario, dove l’eccellenza è la norma.

La realizzazione del Bugatti Tourbillon richiede un’attenzione maniacale ai dettagli e l’uso di materiali di altissima qualità. Ogni pezzo è frutto di un processo artigianale meticoloso, con ore di lavoro dedicate da orologiai esperti per garantire che ogni componente funzioni in perfetta armonia. Questa dedizione all’artigianato distingue Jacob & Co. nel panorama dell’orologeria di lusso.

Acquistare un Bugatti Tourbillon non è solo un gesto di lusso, ma anche un investimento nel futuro. La sua rarità e l’alta domanda nel mercato degli orologi di lusso garantiscono che il suo valore possa aumentare nel tempo, rendendolo non solo un oggetto di desiderio, ma anche un’opportunità di investimento. Con ogni Bugatti Tourbillon, si acquista non solo un orologio, ma un pezzo di storia e un simbolo di un’epoca in cui il lusso è sinonimo di innovazione e di eccellenza.