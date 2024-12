Il paddock accoglie un nuovo membro, ecco di chi si tratta: i dettagli.

Il 2025 potrebbe iniziare col botto, con una notizia che per la prima volta unisce il mondo della Formula 1 e della MotoGp. Il 2024 si è concluso con la drammatica notizia del fallimento di KTM che, con 2.9 miliardi di euro di debiti, non ha potuto far altro che annunciare il crollo. Una notizia che ha sconvolto il mondo dei motori e, soprattutto, tutti i tifosi del team austriaco in MotoGp.

Il vertice tenutosi il 20 dicembre ha, poi, deliberato l’uscita di KTM dai campionati di MotoGp, Moto2 e Moto3 anche se, almeno per il 2025, KTM farà parte del motomondiale. Ecco quindi che l’azienda austriaca sta lavorando nel tentativo di rendere sostenibili i team dei campionati motociclistici, magari trovando qualche investitore. Tra tutti si era proposto Red Bull, già main sponsor del team, ma a quanto pare l’offerta è stata rifiutata.

E allora l’idea è quella di cercare supporto dalla Formula 1. L’acquisto da parte di Liberty Media delle quote maggioranza di Dorna, cambia l’assetto della MotoGp e per la prima volta unisce i mondi dei due principali campionati motoristici del mondo. Una delle idee, ad esempio, sarebbe quella di paganizzare il weekend di gara di MotoGp e di formula 1 nello stesso circuito, così da creare un unico spettacolo globale di moto e auto

Hamilton pensa a KTM, le parole del direttore non lasciano dubbi

Non è un segreto che Lewis Hamilton è grande appassionato di due ruote, e la notizia dell’unione tra F1 e MotoGp potrebbe spingerlo ad entrare a far parte anche dell’altra realtà. Nelle scorse settimane si era parlato di un suo potenziale ingresso come investitore del team Gresini, notizia poi sentita dallo stesso team italiano.

Adesso, però, sembra che il pilota britannico sia realmente intenzionato a far parte del progetto di rinascita di KTM, come confermato dallo stesso direttore sportivo dell’azienda austriaca. “Posso dire che abbiamo avuto contatti molto interessanti con il management di Hamilton. Non è un segreto che sia interessato alla MotoGP e che stia pensando di avere un proprio team. Anche in questo senso ci sono colloqui concreti”, ha commentato Pit Beirer.

L’unico scoglio poteebbe essere la partnership tra KTM e Red Bull, in contrasto con quella tra Hamilton e Monster, azienda rivale. Beirer, però, ha già provato a rassicurare l’ambiente in merito.