Truffe continue preoccupano i compratori e gli automobilisti in questi giorni, come si fa a difendersi? Un esperto svela alcuni segreti.

Quando si acquista un’automobile è imperativo prestare attenzione a che cosa si sta comprando. Evitare di cadere nelle truffe sempre più popolari, soprattutto quando si acquista sul web, è molto complicato e se non si conoscono alcuni trucchi messi a disposizione dalle autorità e dagli esperti sul mercato, il rischio è quello di andare incontro ad un reato di Incauto Acquisto o addirittura di rimanere con un pugno di mosche.

Ecco alcuni consigli che potranno salvare letteralmente i vostri soldi, quando state acquistando online. Soprattutto sul famoso portale Facebook Marketplace che offre tante grandi occasioni ma anche rischi! I rischi maggiori quando si compra da qualcuno che non si conosce variano dal rischio che questa persona possa rubarvi i dati a quello che possa vendervi un’automobile rubata fino ad essere portati in un luogo nascosto ed essere addirittura rapinati dei propri averi.

Tanto per cominciare, è buona norma non essere troppo “amichevoli” con una persona che non avete mai visto. Evitate di rilasciare troppe informazioni personali che non hanno senso ai fini dell’affare – numero della carta di credito, dove vivete, quanto denaro avete a disposizione in assoluto – e soprattutto di recarvi ad appuntamenti in luoghi isolati o, in alcuni casi, di seguire la persona a cui dovete dare i soldi in un secondo luogo “all’ultimo” ad esempio se il venditore vi invita da qualche altra parte.

Alla luce del sole

Stesso ragionamento, di agire alla luce del sole, si può fare con i pagamenti: se la persona che avete davanti è molto sfuggente e chiede ad esempio un pagamento in criptovaluta o in soli contanti anche se parliamo di somme molto importanti, potrebbe trattarsi di una persona che non vuole che l’acquisto sia tracciabile. Segno che magari quella vettura che state comprando è rubata.

Proprio a questo fine dato che in Italia anche comprare inconsapevolmente un’auto rubata è un grave reato, controllate sempre scrupolosamente i documenti della vettura, moto o qualsiasi altra cosa stiate comprando: questo vi aiuterà a capirne la provenienza, la storia e soprattutto, accertarvi se l’auto è stata “schilometrata”, altra pratica diffusa meno fuori dall’Europa ma molto in Italia.

In ultimo non dovete sentire quella che in inglese chiamano “peer pressure”, la pressione a completare l’acquisto per non dispiacere l’altra persona. Se in qualsiasi momento non vi sentite più sicuri della compera per una ragione tra quelle elencate sopra, fate valere le vostre ragioni. Dite un ben “no” secco al venditore e tenetevi i vostri soldi. Cercando qualcosa di più sicuro, questo è ovvio.