Nuove strategia e nuovi ingaggi, ecco come proveranno a ripartire nel 2025 dopo un 2024 negativo.

Il 2024 di Yamaha in MotoGp è stato disastroso. Il team giapponese vive un periodo piuttosto complesso, che dura ormai da tre stagioni, e che non sembra destinato a terminare. Dal 2021, anno dello spettacolare titolo di Fabio Quartararo, Yamaha ha visto calare sempre di più le prestazioni, passando al quinto posto nel 2022, al settimo nel 2023 e, infine, all’ottavo posto nel 2024. Il peggior risultato mai ottenuto dal team ufficiale Yamaha fin dal loro ingresso in MotoGp nel lontano 2002. Da allora mai era andata così male un’annata, al punto da vedere davanti a sé in classifica ben quattro team satellite.

I giapponesi hanno visto scorrere l’intero 2024 senza mai andare a podio, per un totale di 144 punti conquistati, di cui 113 ottenuti dia Fabio Quartararo. Il francese non è mai andato oltre la sesta posizione, mentre il suo compagno di squadra Alex Rins non ha mai fatto meglio dell’ottava casella.

Un campionato disastroso, che Yamaha vuole dimenticare, prendendo una serie di provvedimenti. Su tutti l’ingaggio di Auguto Fernandez come tester in vista del 2025. Un innesto importante per il team, al punto che dovrebbe correre 6 Gran premi come Wild Card.

Yamaha vuole rifarsi, ecco la strategia per il 2025

Il 2024 ha messo Yamaha con le spalle al muro.Il team giapponese non ha intenzione di rivivere i drammi trascorsi durante l’anno appena passato, per cui sta lavorando ad una strategia che possa far tornare la moto competitiva il più presto possibile. Lin Jarvis, attuale managing director del team giapponese, ha analizzato la situazione e gli obiettivi futuri.

“Lo sviluppo della moto è una priorità per Yamaha, che vuole tornare a vincere al più presto. La nostra attuale classifica ci permette di sfruttare appieno il limite massimo del programma di test. Oltre a questo, abbiamo l’idea di utilizzare un massimo di sei wild card e Augusto sarà anche il pilota sostitutivo di riferimento nel caso in cui uno dei piloti del Monster Energy Yamaha MotoGP Team o del Prima Pramac Yamaha MotoGP non possa correre in qualsiasi momento nel 2025. Le numerose opportunità dovrebbero consentire ad Augusto di mantenere la sua velocità di gara mentre procede con gli obblighi di test intensivi. Augusto ha già iniziato a lavorare con noi fuori dalla pista e la sua prima vera partecipazione ai test sarà in occasione dello shakedown test di Sepang alla fine di gennaio 2025″, ha commentato Jarvis.