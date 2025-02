Sono ore complicate per il campione del mondo in carica Jorge Martin. Brutte notizie per il numero uno della MotoGP.

Jorge Martin ha concluso alla grande il 2024, laureandosi per la prima volta in carriera in MotoGP campione del mondo. Nonostante una stagione colma di vittorie e podi per Francesco Bagnaia, non è riuscito comunque a evitare di perdere la corona che ha tenuto per due stagioni consecutive.

Dopo il trionfo iridato, comunque, Martin è passato all’Aprilia con il chiaro intento di riportare la casa costruttrice di Noale al successo nella classe regina del motomondiale.

Una missione ostica e complessa per lo spagnolo ex Ducati Pramac, che ha iniziato da solo qualche mese la sua nuova avventua in MotoGP, che purtroppo si presenta già estremamente faticosa e in salita. Sono infatti ore critiche per Jorge Martin; scopriamo cosa è successo al campione del mondo in carica, che sta attraversando davvero un momento molto delicato.

MotoGP, brutte notizie per Jorge Martin: cosa sta succedendo

Brutte notizie per quanto riguarda Jorge Martin e l’Aprilia; il pilota spagnolo, nel corso del primo giorno di test in Malesia, ha subito una brutta caduta che gli è costata la frattura alla mano destra e ben tre al piede sinistro. Il campione del mondo è stato trasportato in ospedale per precauzione prima di essere trasferito a Barcellona, dove un’equipe medica specializzata interverrà sulla sua mano.

All’ingresso della Clinica Dexeus del capoluogo catalano, ai giornalisti Martin ha raccontato di aver avuto un grande impatto appena giunto a terra, molto doloroso. Martin ha inoltre smentito ogni ipotesi riguardante un possibile trauma cranico. Inoltre, l’alfiere Aprilia ha precisato: “Non so cosa sia accaduto, è un peccato perché ero nel mio primo stint di gomma nuova e non ho avuto la possibilità di lavorare molto”. Questa notizia è un vero guaio per l’inizio di stagione del campione spagnolo; già il 12 e il 13 febbraio 2025 la MotoGP torna in pista per quanto riguarda i test di Buriram, mentre il week end del GP di Thailandia verrà disputato fra meno di un mese.

Insomma, per Jorge Martin, che riponeva speranze decisamente diverse per l’avvio della stagione 2025, il cammino in Aprilia inizia decisamente in salita. In ogni caso, al di là del brutto infortunio, fondamentale sarà recuperare al meglio senza anticipare drasticamente il rientro in pista. Aprilia ha bisogno di Martin, ma al 100% e non a mezzo servizio ( con il rischio di peggiorare la situazione).