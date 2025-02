Il CEO di Aprilia sembra pronto a convocare tutti i team per una situazione che oramai si sta rivelando sempre più critica.

Per quanto riguarda la MotoGP, ormai mancano veramente pochi giorni all’inizio del mondiale 2025, precisamente meno di un mese all’avvio di un campionato che vede favorita la Ducati sicuramente, ma che allo stesso tempo pone temi interessanti come quello della crescita della Yamaha e delle prestazioni future dell’Aprilia, che nel 2024 ha detto addio a Maverick Vinales e Aleix Espargaro.

E a proposito di Aprilia, i primi test di inizio stagione hanno portato pessime notizie al team italiano a causa dell’incidente che ha subito Jorge Martin.

Una situazione che ha sicuramente lasciato amarezza e delusione alla Aprilia, anche perché Martin si è infortunato e molto probabilmente a inizio stagione non sarà nella forma migliore. Proprio per quanto accaduto, i numeri uno della scuderia vogliono convocare tutti i team per un incontro.

Martin infortunato, Aprilia vuole convocare tutti i team: ecco perché

Nella prima delle tre giornate di test a Sepang Jorge Martin ha avuto un infortunio che lo costringerà a iniziare il campionato in salita, e che metterà in difficoltà pure Aprilia, orfana del suo campione (almeno al massimo della condizione). Lo stesso team italiano, però, in seguito all’highside dello spagnolo ha iniziato un botta e risposta a distanza con la Michelin. In particolare tramite le dichiarazioni del suo CEO Massimo Rivola, che ha replicato al responsabile Michelin Piero Taramasso.

Quest’ultimo aveva dichiarato che la temperatura interna della gomma di Jorge Martin era di 15 gradi inferiore rispetto al dovuto al momento deella caduta, e stando alle parole del responsabile Michelin “Abbiamo mostrato i dati ad Aprilia e hanno capito”. Dalle labbra di Rivola, però, emerge tutt’altra versione: “Ci tengo a precisare che i nostri dati non confermano assolutamente le dichiarazioni riportate da Piero Taramasso“. Rivola ha anche aggiunto che la priorità debba essere la sicurezza dei piloti, e proprio per questa ragione “ho già suggerito a Taramasso di organizzare un incontro, anche con tutti i team, per affrontare questa situazione critica”.

Insomma, pare proprio che la questione non sia destinata a finire qui e di sicuro non in questo modo. Al di là dei botta e risposta fra Aprilia e Michelin, è certo che ci sarà bisogno di chiarimenti per quanto riguarda una situazione che merita assolutamente di essere approfondita nel modo migliore possibile e nello specifico, anche perché una cosa è certa: la sicurezza dei piloti conta più di ogni altra cosa.