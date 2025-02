Uno scontro terribile con un centinaio di auto coinvolte. Sembra fantascienza, eppure è successo sul serio.

La cattiva visibilità sulle strade più frequentate e di conseguenza pericolose è un problema che può causare incidenti anche molto gravi e, in particolare, dei tamponamenti quando un automobilista non ha minimamente la misura di dove si trovi l’auto che lo precede anche con i fendinebbia attivati. Insomma, guidare con cautela su questi tratti di strada risulta fondamentale anche perché potrebbero capitare cose assurde.

Assurde quanto il mxi tamponamento che ha avuto luogo in settimana in una delle arterie stradali più popolari del mondo che si è trasformata in un incubo per alcuni guidatori. Per la precisione, per oltre un centinaio buono di loro! Un numero enorme di automobili, infatti, si sono trovate coinvolte in un tamponamento da record, uno dei più gravi che abbia mai avuto luogo al mondo dal punto di vista numerico.

A causare questa carambola da record degna di una partita a biliardo dove le palle si allineano una dietro l’altra è stata proprio la nemica principale degli automobilisti in queste situazioni: la citata nebbia. Ma andiamo a vedere quali sono stati gli effetti di un evento senza precedenti che poteva davvero causare una strage, se le auto moderne non fossero così tanto sicure.

Una dietro l’altra

Il maxi tamponamento ha avuto luogo questa settimana a Zhengzhou in Cina, precisamente su un ponte che connette due tronconi della importante autostrada che milioni di persone percorrono ogni giorno per andare a lavoro, per arrivare da un centro abitato a quello dopo o per semplici affari personali. Coinvolte nel disastro oltre cento automobili che si sono letteralmente impilate una sull’altra dopo lo scontro.

L’episodio è stato causato sicuramente dalla scarsa visibilità ma anche guardando un video girato sulla scena del disastroso filotto, non si riesce davvero a capire quale auto abbia dato inizio a tutto e come. Una distrazione? Una frenata? Qualcuno che giocava al telefono invece di guardare la strada? A questo punto è possibile che non lo sapremo mai. In ogni caso, salvo alcuni feriti non ci sono vittime accertate per fortuna.

La Cina non è nuova a questi episodi: nello Henan lo scorso anno si è verificato un tamponamento che ha coinvolto ben 200 vetture, ancora più grave di quello accaduto qualche giorno fa. Tutto ciò che possiamo fare oltre a restare sbalorditi davanti a quanto è accaduto e prendere atto di quanto bisogna prestare attenzione alla strada, quando guidiamo in condizioni dove la visibilità è tutto meno che garantita.