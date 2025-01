La vettura più iconica del marchio Nissan si trova a tornare sul mercato in salsa nuova. Ecco come sarà fatta la prossima.

L’anno 2025 si pone come uno dei più importanti per la storia del marchio Nissan, costretto a non sbagliare più niente: lo scorso anno infatti, è arrivata una vera bomba per la casa che a quanto pare, si trova in grande necessità di investimenti poiché potrebbe perfino, nel peggiore dei casi, finire per chiudere i battenti. Questo nonostante il sodalizio con Mitsubishi e Renault che dovrebbe teoricamente tutelare tutti e tre i brand da questi rischi.

L’azienda insomma deve ripartire dalle basi. Quale modo migliore per attirare clienti nuovi e vecchi di un SUV amatissimo come il modello che l’azienda si prepara a proporre ancora una volta? Introdotta ormai nel 1986, la Nissan Pathfinder rientra in quel vasto elenco di automobili che sono nate come fuoristrada per poi trasformarsi lentamente in SUV, questo per stare appresso alla moda del momento.

La quinta generazione della vettura attualmente in produzione e in vendita in tutto il mondo sembra arrivata al punto in cui serve un restyling, considerando che è dal 2021 che l’auto non subisce importanti interventi di revisione per il mercato. Allora, diamo subito un’occhiata a cosa la casa intende fare con uno dei modelli più longevi che ha sul listino e come sarà questo Pathfinder 2025.

Nissan, il rilancio è pronto

La stampa spagnola ha parlato del nuovo Pathfinder, un restyling necessario per “tenere” botta sul mercato dove i SUV di piccole, medie e grandi dimensioni sono sempre più popolari. La vettura sarà innanzitutto rivista dal punto di vista estetica: il frontale riprende le concept car presentate dal marchio negli ultimi anni con un frontale a V ben più aggressivo e fari al LED che illuminano la strada in qualsiasi situazione.

L’auto beneficerà di qualche nuovo optional molto comodo come il tetto panoramico, apribile durante la bella stagione; anche i cerchi saranno rivisti e sono ora in alluminio da 20” mentre a bordo, troviamo le canoniche tre file di sedili con sette posti per un nutrito gruppo di passeggeri. Sotto il cofano, non ci sono tante novità: il motore che molti clienti sceglieranno è ancora il classico V6 molto robusto e potente ed in grado di erogare 270 cavalli di potenza massima. Per ora, non ci risultano disponibili opzioni ibride o elettriche.

Al momento, questo modello non viene venduto in Italia dato che le sue caratteristiche e dimensioni – a partire dal motore – sono più adatte alle richieste del mercato americano. Difficile pensare che le cose cambieranno e che il prezzo di 37.000 dollari di base per l’auto cresca o scenda, salvo offerte ovviamente.