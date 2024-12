Vi siete mai chiesti perché le automobili berline non hanno i tergicristalli psoteriori? Veniamo a capo della vera ragione.

Esistono molti tipi di automobile al mondo, e alcune di queste non hanno i tergicristalli posteriori. Parliamo di un congegno molto utile nei giorni di pioggia più o meno intensa, che è perfettamente in grado di dare una mano ai guidatori di un’auto dal punto di vista della visibilità.

Come abbiamo già detto, però, non tutte le vetture ce l’hanno. Il riferimento va a toccare le berline, che non ne sono munite al posteriore. Ma perché questa particolare scelta di produzione? La ragione sarà estetica, di design, tecnica o addirittura meccanica?

Perchè le berline non hanno i tergicristalli posteriori: la vera ragione

Le berline sono fra le automobili più apprezzate in assoluto dagli automobilisti, per la loro estetica e i dettagli che le contraddistinguono sia davanti che dietro. Ma per quanto riguarda il posteriore, perché non hanno il tergicristalli? Si tratta di un particolare che va davvero oltre alla pura e semplice ragione estetica. Sembra, infatti, dovuto al modo in cui vengono costruite queste macchine. Il design aerodinamico delle berline è la principale ragione che porta all’esclusione di questo congegno – che davanti è presente -, e riguarda i finestrini.

Essendo molto angolati, infatti, l’acqua viene espulsa rapidamente dal vento mentre il veicolo si muove, eliminando così la necessità di un tergicristallo posteriore. Poi, certo, in assenza degli stessi le berline godono anche di un’estetica molto più pulita e piacevole da vedere, il che è uno dei punti di forza di queste vetture amatissime dagli appassionati. Inoltre il lunotto fisso separato dal bagagliaio elimina la pratica di installare un tergicristallo. Il design è sviluppato in modo tale che il flusso d’aria naturale pulisca il lunotto, facilitando così facendo la visibilità anche in caso di pioggia.

Gli specchietti laterali e interni completano poi l’aspetto della visibilità, rendendo di fatto superfluo il tergicristallo posteriore. La scelta di non inserirli nelle berline, quindi, si basa sul design aerodinamico, sull’estetica e anche sull’economia (visto che in questo modo la produzione dell’auto costa un po’ meno). In luoghi estremi dal punto di vista delle temperature e dle clima, comunque, alcune aziende li aggiungono. Sicuramente è una caratteristica che rende davvero unici questi modelli a quattro ruote, che oltre a essere molto sicuri anche senza tergicristalli, si contraddistinguono dalle altre automobili grazie a questo piccolo ma comunque rilevante dettaglio.