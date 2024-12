Mettere dei banali gessetti in auto potrebbe risolvere un bel problema in modo facile ed economico. Ecco perché tutti lo stanno facendo.

Problemi comuni richiedono soluzioni comuni o almeno, questo sembra suggerire la storia di cui parleremo oggi: di recente alcuni automobilisti hanno iniziato a fare qualcosa di molto strano, mettendo a bordo della loro automobile quelli che sembrano dei semplici giocattoli per bambino o, al limite, oggetti che ci riportano con la mente al nostro passato scolastico da piccoli!

Oggi scopriremo come questo banale gesto sia efficace per eliminare uno dei peggiori problemi che si incontrano in automobile durante il periodo invernale, quando la temperatura si abbassa, l’auto si trova piena di brina ogni mattina e i vetri si appannano richiedendo un bel consumo di benzina ed energia per “sparare” il condizionatore dell’auto a “palla” finché la condensa non si rimuove.

Alcuni automobilisti dell’est Europa hanno iniziato ad usare come soluzione al problema il posizionamento di alcuni gessetti colorati – o bianchi – nelle loro automobili. O anche di altri oggetti apparentemente inutili che, se utilizzati nel modo corretto, possono ridurre sensibilmente la formazione di condensa in auto, permettendovi di circolare sempre con i vetri al meglio delle loro condizioni.

Addio alla condensa, bastano dei gessetti

Ma davvero posizionare dei gessetti in auto potrebbe ridurre la condensa che si forma in macchina? Anzi tutto ci sono vari trucchi ed accortezze per evitare la formazione di questo fastidioso problema che riduce la visibilità e fa perdere molto tempo. Il primo è di non introdurre in auto abiti sudati, borse della palestra o asciugamani bagnati che aumentano la formazione della condensa sul vetro. Il secondo è lavare accuratamente e periodicamente i vetri con un panno asciutto appositamente realizzato.

Tornando ai nostri gessetti, che siano colorati come quelli in foto o bianchi come quelli della lavagna di scuola è possibile che questi aiutino ad assorbire l’umidità in auto, riducendo di fatto la formazione di condensa sui vetri, specie se li applicate nel bagagliaio o sul vetro anteriore o posteriore con del nastro adesivo. Non sono comunque gli unici strumenti a vostra disposizione nella lotta contro l’umidità.

Infatti, anche la lettiera per gatti – asciutta e pulita si intende! – può ottenere un effetto simile. Insomma per evitare la condensa in macchina ci sono vari sistemi. Quello dei gessetti però, almeno apparentemente, sembra il più simpatico e colorato. Male che vada potete sempre usarli per decorare la macchina e renderla un po’ più colorata e simpatica…