Perché spengiamo o abbassiamo il volume della radio quando parcheggiamo? La rispsota la danno direttamente gli esperti.

Uno degli elementi più utilizzati da molti anni sulle automobili è sicuramente la radio, che accompagna chi guida e i passeggeri anche per un lungo viaggio. Inoltre, tramite la radio, è possibile anche ascoltare la musica che più si desidera, magari inserendo un CD. Nel 2024, e alla soglia del 2025, esistono motli altri sistemi per ascoltare un po’ di musica.

Pensiamo al Bluetooth, che attraverso un cavo collegato a un telefono permette a tutti quanti di ascoltare tutti i tipi di canzone possibili, magari attraverso YouTube o Spotify.

Stando così le cose, sono molte meno le persone che utilizzano la radio rispetto al apssato, essendoci più alternative. Questo non vuol dire che nessuno lo faccia. Ebbene, considerando ciò, vi siete mai chiesti perché spengiamo o abbassiamo il volume della radio quando parcheggiamo? Ecco la ragione principale.

Perché spengiamo o abbassiamo il volume della radio quando parcheggiamo

Perché abbassiamo o spengiamo il volume della radio quando parcheggiamo? A questa domanda sembra che abbiano risposto gli scienziati nel 1998, in uno studio firmato da Anne-Marie Bonnel ed Ervin Hafter. In poche parole, quando ci troviamo in situazioni che richiedono maggiore concentrazione – come parcheggiare e guidare sotto la pioggia o in condizioni in cui la visibilità scarseggia – cerchiamo la tranquillità più assoluta. Il motivo per cui lo facciamo è semplice.

Quando siamo al volante e contemporaneamente ascoltiamo la musica, il cervello riceve stimoli visivi e uditivi. Quando siamo bloccati nel traffico e ci muoviamo in autostrada, il cervello non ha particolari problemi a gestire entrambi gli stimoli. Se però ci troviamo in una situazione che richiede un’attenzione particolare, come il parcheggio per l’appunto, il cervello deve concentrarsi esclusivamente sulla situazione più impegnativa che c’è. In poche parole, è come se decidessimo di dare priorità al senso della vista.

Ecco perché spengiamo o abbassiamo il volume della radio quando siamo impegnati a parcheggiare la nostra macchina; in condizioni di concentrazione assoluta, a quanto pare, il nostro cervello non è munito della capacità necessaria per gestire gli stimoli uditivi. Questa è la vera ragione per cui ci comportiamo in questo modo. Anche se può sembrare assurdo, ogni minima distrazione può impedirci di effettuare certe azioni, quindi pure il parcheggio può diventare difficile e caotico (più di quanto già non lo sia solitamente). Adesso che lo sapete, beh, tranquilli che siete assolutamente nella norma.