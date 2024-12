Hai danneggiato la tua auto? Puoi risolvere il problema con nove euro. Il tuo carrozziere non vorrebbe che tu conoscessi questa soluzione.

Quella di danneggiare lievemente o meno la carrozzeria della nostra auto è una possibilità mica tanto remota. Nelle metropoli tentacolari, affollate da centinaia di guidatori che spesso non hanno una grande abilità al volante o attenzione ai dintorni, graffiare o danneggiare la propria auto anche involontariamente è un rischio che corriamo ogni volta che ci saliamo a bordo.

Una vera “fortuna” per i carrozzieri di fiducia dei nostri lettori che, nel bene o nel male, non rimarranno mai senza clienti o senza lavoro. A meno che…non ci sia una soluzione per risolvere anche i danni più gravi e non stiamo parlando della graffiata sulla carrozzeria che si può rimuovere anche solo con una spugna o della pasta abrasiva appositamente realizzata per questo scopo.

Le auto moderne sono spesso complesse da riparare anche sotto il profilo estetico e della carrozzeria. Tuttavia, abbiamo trovato un accessorio che costa letteralmente meno di una spugna per pulire la vostra macchina che potrebbe risolvere un annoso problema che ha sicuramente interessato qualcuno di voi. Scopriamo come funziona, dove si compra e perché i professionisti la odiano!

Con pochi euro, la tua auto è come nuova!

Una delle situazioni più antipatiche che possono capitare, ad esempio dopo un tamponamento, è quella in cui il paraurti della vostra auto si sposta leggermente dalla sua sede; questo crea una situazione fastidiosa perché da un lato, l’automobile è perfettamente in grado di circolare ma dall’altro, correte il rischio continuo che qualcosa si stacchi dal mezzo, andando incontro ad un incidente ancora peggiore!

L’accessorio che vedete qui in foto è un leveraggio in gomma di cui esistono diversi tipi, modelli e strutture: il suo principio, in ogni caso, è quello di tenere unite due parti della carrozzeria dell’auto almeno finché non avete i soldi per recarvi dal carrozziere. Su Amazon o E-Bay si trovano diversi modelli di questo strumento, variabili in dimensioni, funzionamento e costo. Il più economico? Si parte più o meno dai nove euro.

Una soluzione interessante che può anche sostituire il carrozziere in certi casi, ad esempio se guidate un’auto usata molto vecchia e dell’estetica, in fin dei conti, ve ne importa il giusto! In ogni caso, è una soluzione molto popolare in alcuni paesi europei. Chissà che non lo diventi anche in Italia nei prossimi anni…