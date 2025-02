Incredibile promozione sulla gamma Fiat, sembra che non si tratti dell’unico modello.

La casa italiana Fiat ha passato un anno molto impegnativo. Secondo le stime di diversi economisti infatti, senza il modello Fiat Panda, la casa tricolore sarebbe rimasta fuori dalla lista delle case che hanno venduto più automobili in Italia, uno smacco incredibile che per fortuna, è stato evitato proprio grazie al celebre modello introdotto ormai nel 1980 e ancora tra i più venduti dalla casa.

L’azienda italiana si prepara ora ad affrontare un 2025 in cui c’è un altro modello che deve necessariamente fare il salto di qualità. La Fiat 500e, versione elettrica della popolare automobile per la città, ha infatti deluso leggermente le aspettative in questi anni, soprattutto perché il pubblico ha ancora molti dubbi nei confronti delle tecnologie sostenibili nel campo dei motori.

La vettura doveva toccare i 100mila esemplari prodotti ogni anno in quel di Mirafiori ma nel 2024, sono usciti dagli stabilimenti “appena” 20mila esemplari che in ogni caso, hanno costituito solo una piccola parte delle vendite del modello che in variante termica continua ad andare molto meglio sul mercato. Ecco quindi che la casa ha lanciato una promozione per affrontare questa situazione.

La promozione da cogliere al volo

La nuova promozione Evolase disponibile direttamente sul sito ufficiale della casa tricolore parla chiaro. Così, l’acquisto di una vettura elettrica modello Fiat 500e sarà molto più semplice, dato che si potrà rateizzare, a patto di avere abbastanza denaro per affrontare l’anticipo. Alla fine dell’offerta, come di consueto si potrà scegliere se tenere l’auto o se darla via a costo zero.

L’anticipo da pagare è pari a 6.112 euro mentre le rate saranno 35 – con l’offerta che dura quindi tre anni – da 109 euro l’una, una cifra molto meno elevata rispetto al prezzo pieno dell’auto. Per riscattare l’auto serviranno poi 12.596 euro da versare nell’ultima soluzione. L’offerta è valida fino al 28 di questo mese, a fine febbraio quindi e resta poco tempo per approfittarne.

Lunga meno di quattro metri, la 500e vanta un propulsore da 70 o 86 kilowatt a seconda della variante con un’autonomia pari a 190 chilometri secondo la valutazione WLTP a ciclo misto. Presto, della vettura sarà disponibile anche una variante ibrida che dovrebbe andare a conquistare proprio i clienti ancora dubbiosi, nei confronti dell’elettrico. La promozione, in ogni caso, andrà sicuramente a convincere chi è convinto di acquistare un’auto elettrica ma non può permettersi di sborsare la cifra piena in un’unica soluzione e non vuole ricorrere al leasing.