I residenti sono disperati. Questa strada di Roma è veramente brutale sotto il profilo delle multe…

Se si parla di Roma, è impossibile non menzionare le sfide quotidiane che affrontano gli automobilisti, in particolare la ricerca di parcheggio. Tuttavia, vi è un’altra questione che sta sollevando preoccupazioni tra i conducenti: le multe. In questo contesto, una strada emerge sopra le altre per il suo alto numero di sanzioni: la via Laurentina. Questo tratto di strada, lungo circa 8 chilometri, è diventato famoso per le sue multe, tanto che alcuni automobilisti si sono ritrovati a ricevere anche 13 verbali in pochi giorni. Scopriamo insieme le ragioni di questa situazione e le ripercussioni per gli automobilisti.

La via Laurentina, che collega Roma al litorale romano, è un’arteria di grande importanza per il traffico locale. Tuttavia, il suo tratto compreso tra il cimitero e il bivio delle Quattro Strade, al confine con Pomezia, è diventato un vero e proprio campo di battaglia per gli automobilisti. Qui, il limite di velocità è stato recentemente abbassato a 50 km/h, una decisione che ha sollevato non poche polemiche. Molti conducenti lamentano che questo limite sia irrealistico per una strada di tali caratteristiche, spesso caratterizzata da lunghi rettilinei e una carreggiata ampia, che inevitabilmente favorisce la guida a velocità superiori.

La scelta di ridurre il limite di velocità è stata giustificata dalle autorità locali come una misura per aumentare la sicurezza stradale. Tuttavia, la realtà sembra suggerire un altro scenario, in cui la necessità di vigilanza e controllo si è tradotta in un incremento esponenziale delle sanzioni per eccesso di velocità. La presenza di ben cinque autovelox installati lungo questo tratto ha ulteriormente contribuito ad alimentare il dibattito, lasciando molti automobilisti con l’amara sensazione di trovarsi in una trappola.

L’automobilista che ha ricevuto 13 multe

Un caso emblematico è quello di una donna che ha ricevuto 13 multe in un breve lasso di tempo. Secondo quanto riportato, la conducenti ha espresso la propria frustrazione, sottolineando come sia praticamente impossibile rispettare un limite di 50 km/h su una strada che, per la sua conformazione e per il flusso di traffico, incoraggia a viaggiare a velocità più elevate. La sua testimonianza non è un caso isolato, ma riflette una realtà condivisa da molti automobilisti che percorrono quotidianamente la Laurentina.

Inoltre, è importante notare che la segnaletica stradale, fondamentale per informare i conducenti sui limiti di velocità e sulla presenza di autovelox, è stata oggetto di critiche. Gli automobilisti lamentano che in molti punti della Laurentina i dispositivi di controllo della velocità non sono adeguatamente segnalati, creando così una situazione in cui i conducenti possono trovarsi a infrangere la legge senza nemmeno rendersene conto. Questa mancanza di chiarezza nella segnaletica non fa altro che aumentare il malcontento tra i cittadini.

Il ricorso da parte dei multati

In risposta al numero crescente di multe, molti automobilisti hanno deciso di presentare ricorso. I motivi alla base di queste contestazioni sono vari:

Contestazione della legittimità dei limiti di velocità imposti, ritenendoli eccessivi per una strada extraurbana. Lamentela della scarsa visibilità degli autovelox. Presunta mancanza di adeguata segnaletica che indichi la presenza di dispositivi di controllo. Messa in discussione dell’effettiva necessità di un limite di velocità così basso in un contesto stradale che, di per sé, favorirebbe la circolazione a velocità più elevate.

Le associazioni dei consumatori hanno deciso di intervenire a sostegno degli automobilisti, evidenziando come l’elevato numero di multe possa essere sintomo di una problematica più ampia nella gestione del traffico e nella definizione dei limiti di velocità. Queste organizzazioni sostengono che l’imposizione di limiti di velocità non adeguati alle caratteristiche della strada possa portare a una perdita di fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni e delle misure di sicurezza stradale.