Queste automobili compiono trent’anni nel 2025; se ne hai almeno una, potresti essere davvero fortunatissimo.

Il 2025 è un anno molto importante per il mondo intero. Iniziato da pochissimo, sarà l’anno dei saluti al primo quarto del ventunesimo secolo, un momento molto importante per moltissimi motivi.

A partire dal fatto che alcune automobili compiono la bellezza di trent’anni. Si tratta di un anniversario davvero speciale per alcune vetture che adesso potrebbero valere veramente un sacco di soldi con il tempo che è passato inesorabilmente: scopriamo allora quali sono e perché i 30 anni dalla loro uscita potrebbero avere aumentato drasticamente la loro presenza sul mercato dell’automobilismo usato e del collezionismo.

Ferrari, Fiat e non solo: 25 anni d’oro per l’automobilismo

FERRARI F50: dopo la produzione della F40, terminata nel 1992, a Maranello hanno dato vita alla nuova supercar, arrivata nel 1995. Quest’anno sarà il trentesimo anniversario dalla sua uscita sul mercato, il che per un’auto sviluppata grazie anche all’ausilio di tecnologie derivanti dalla F1, non è male. Il motore V12 con 512 CV fa tremare l’asfalto ancora oggi, e le sole 349 unità prodotte (fino al 1997) rendono tale modello davvero molto raro. Si tratta anche dell’ultima supercar Ferrari del ventesimo secolo, il che la rende ancora più unica.

BMW Z3: una delle auto sportive decappottabili più amata del 1990. Vettura a due posti, ha ispirato tante automobili di successo; dal suo lancio sul mercato sono passati 30 anni ormai, con la sua meccanica a quattro cilindri che la rende ancora oggi una vettura semplicemente unica. Le versioni più potenti, oggi, possono costare (usate) anche 20.000 euro. Se ne avete una ben messa fra le mani, beh, pensateci bene a cosa farne.

FIAT BARCHETTA: non poteva mancare la storica azienda italiana, che nello stesso anno della BMW Z3 ha presentato nel ’95 una cabriolet a due posti molto semplice ed elegante. Basata sulla popolare Fiat Punto, utilizzando la solita configurazione del motore e la trazione anteriore, questo modello è rimasto in produzione fino al 2005. Rimane ancora oggi una delle macchine italiane più apprezzate dell’epoca.

RENAULT MEGANE: fra le automobili più popolari uscite dalla Francia negli anni ’90 (e non solo). Si tratta dell’erede principale della Renault 19, che aveva il merito di essere davvero molto versatile: si poteva rintracciare in varianti a tre, quattro e cinque porte. La prima generazione è stata prodotta fino al 2002, e grazie alle tante vendite potrebbe diventare presto un classico indimenticabile dell’automobilismo mondiale.

CHEVROLET TAHOE: nel 2025 i SUV vanno molto di moda, ma c’è stata un’epoca in cui erano una vera rarità (se comparata al mercato attuale, quantomeno). Questo in particolare ha contribuito a rendere il segmento più apprezzato del momento popolare in USA fin dagli anni ’90 grazie a una vettura unica nel suo genere. Arrivata sul mercato a inizio ’95, la Tahoe era un SUV piccolo e compatto che oggi viene ricordato con piacere da molti automobilisti del passato.

C’erano una volta Alfa Romeo, Peugeot (e non solo): 30 anni da favola

MG F: una reinterpretazione delle roadster britanniche non solo può avere successo, ma anche essere ricordata nei 30 anni successivi alla sua produzione. Quest’auto in particolare, grazie alla configurazione del motore centrale e la trazione posteriore, era unica nel suo genere. In più, è stata anche la prima auto dello storico marchio lanciato sul mercato dopo essere stato acquistato da BMW. Purtroppo il motore era spesso inaffidabile, quindi se ne avete avuta una venderla a un ottimo prezzo potrebbe non essere semplice.

ALFA ROMEO GTV E SPIDER: due nuove auto vengono presentate nel ’95 dall’iconica società italiana, la GTV e la Spider. La prima aveva l’obiettivo di far rinascere le tradizionali e inimitabili coupé sportive, la seconda invece sostituiva il modello originale (prodotto tra il 1955 e il 1994). Entrambe utilizzavano la stessa piattaforma e sono state progettate da Pininfarina. Un intreccio che, a 30 anni di distanza, può avere effetto sul prezzo attuale di queste splendide autovetture.

PEUGEOT 406: prodotta fino al 2004, questa macchina del brand francese è sicuramente stato il modo migliore di salutare il ventesimo secolo con una produzione sensazionale. Una curiosità; Pininfarina ha offerto originariamente questo progetto alla Fiat, che però decise di scartarlo al tempo per puntare sulla progettazione della Fiat Coupé.

HONDA CIVIC: la sesta generazione di un’auto che Honda ha mostrato al mondo nel 1972 è stata semplicemente un successo assoluto. esattamente come le versioni precedenti, anche quella lanciata nel 1995 non ha deluso le aspettative di uno dei produttori più conosciuti e apprezzati del mondo intero.