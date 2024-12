Tutti hanno commesso questo errore al semaforo. Pochi sanno quanto vi costa caro: meglio andare tranquilli e non farlo più.

Affrontare un incrocio non è sempre un gesto banale come si crederebbe in un primo momento. Specialmente quando c’è un semaforo di mezzo. Passare con il verde, certo, questo è il mantra che ci viene insegnato a scuola guida. Ma quando è giallo come dobbiamo comportarci? In teoria, questo colore serve solo a liberare l’incrocio e non vi consente di attraversarlo comunque se siete ancora dietro la striscia bianca.

Solo uno dei tanti errori che gli automobilisti fanno in buona fede agli incroci dove è presente un semaforo con i classici colori di segnalazione. Ma non certo l’unico: conoscere a menadito il Codice della Strada, in questi casi, è imperativo se non si vuole prendere una multa e passare la giornata ad imprecare contro i vigili o contro se stessi per non aver prestato maggiore attenzione al contesto stradale.

Ci sono però altri rischi meno evidenti che potrebbero colpire un’automobilista mentre si rilassa al semaforo. Le città in cui viviamo sono sempre meno sicure, con rapine e borseggi all’ordine del giorno. E no, trovarvi in automobile non vi garantisce la sicurezza assoluta contro questi malviventi che spesso, si approfittano di ogni attimo in cui abbassate la guardia…inclusa la sosta al semaforo!

Occhi aperti e distanze giuste

Ultimamente in alcune città greche ed inglesi ci sono stati casi piuttosto eclatanti di rapinatori che hanno approfittato della sosta al semaforo di automobilisti per derubarli. Queste persone avevano oggetti di lusso in bella vista: orologi di valore al polso tenuto fuori dal finestrino in modo imprudente o valige, borse e vestiti di marca appoggiati sui sedili del passeggero.

Molti ladri sono rapidi e vi tengono d’occhio e se gli piace ciò che avete in auto, gli basta aspettare che vi fermiate, rompere il vetro e portare via tutto in scooter così da non farsi inseguire nel traffico. O meglio ancora se non avete attivato la sicura della chiusura centralizzata, possono aprire gli sportelli e fare ciò che vogliono o, nei casi più estremi, buttarvi direttamente fuori dal veicolo e prenderlo.

Questi casi possono accadere anche in Italia per questo, meglio premunirsi: prendete sempre un minimo di distanza dalle auto che avete attorno per riuscire a “svicolare” nel traffico se vedete facce poco raccomandabili. Attivate la chiusura centralizzata per prevenire l’accesso di un malvivente in auto e, ultimo ma fondamentale, non esponete mai oggetti di valore nel traffico, nemmeno se siete in auto!