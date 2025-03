La MG S5 EV è destinata a rivoluzionare il mercato delle auto elettriche in Italia, con il suo debutto previsto per settembre 2025. Questo SUV elettrico prodotto in Cina si basa sulla piattaforma modulare scalabile della MG4, un modello già ben accolto nel segmento delle auto elettriche. La S5 EV si presenta come una scelta allettante in un contesto competitivo, dove dovrà affrontare rivali come la Kia EV3 e la Skoda Elroq.

Design e dimensioni

Con una lunghezza di 447 cm, la MG S5 EV si distingue per le sue dimensioni superiori rispetto alla MG4, che misura 429 cm. L’aspetto estetico della S5 è ispirato alla sportiva Cyberster, con una griglia anteriore integrata nel paraurti e fari sottili a doppio livello. Altri dettagli di design, come i fanali posteriori a forma di boomerang, sono collegati da una sottile striscia LED che attraversa il portellone, richiamando l’estetica della berlina elettrica a due volumi.

Potenza e autonomia

La MG S5 EV offre due opzioni di batteria:

Batteria da 49 kWh per la versione SE Standard Range. Batteria da 64 kWh per le varianti SE Long Range e Trophy Long Range.

Le autonomie stimate arrivano fino a circa 465 km, rendendo questo SUV adatto sia per l’uso quotidiano che per viaggi più lunghi. Il motore elettrico, montato posteriormente, eroga una potenza massima di 231 CV e una coppia di 350 Nm, garantendo una trazione sulle ruote posteriori.

Per quanto riguarda la ricarica, il pacco batteria più piccolo può accettare fino a 120 kW in corrente continua, permettendo una ricarica dal 10 all’80% in soli 24 minuti. La batteria più grande, invece, raggiunge un massimo di 139 kW, impiegando solo 4 minuti in più per completare la stessa operazione.

Spazio e comfort

Il comfort degli occupanti è una priorità per la MG S5 EV, che promette di ospitare comodamente fino a quattro adulti. Il bagagliaio ha una capacità di 453 litri con i sedili in posizione normale e può aumentare fino a 1.441 litri reclinando la seconda fila di sedili, frazionabile nel rapporto 60:40. Questo rende la S5 EV una scelta ideale per famiglie o per chi necessita di spazio extra per i bagagli.

Internamente, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. Lo schermo centrale da 12,8 pollici offre una grafica migliorata e tempi di risposta più rapidi, supportando la connessione wireless ad Android Auto e Apple CarPlay. Alcuni pulsanti fisici sono stati mantenuti per controllare le funzioni principali, garantendo così un uso semplice e diretto. Dietro al volante, un display digitale di 10,25 pollici fornisce al conducente tutte le informazioni necessarie per una guida sicura ed efficiente.

La MG S5 EV è dotata di una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, grazie al pacchetto MG Pilot, che include funzioni come il cruise control adattivo e il monitoraggio dell’angolo cieco, migliorando ulteriormente la sicurezza e il comfort alla guida.

Versioni e prezzi

Sebbene il listino prezzi per il mercato italiano non sia ancora stato ufficialmente comunicato, si possono fare delle previsioni basate sui prezzi di lancio previsti per il Regno Unito. La MG S5 EV sarà disponibile a partire da aprile 2025, con un prezzo base di 28.495 sterline (circa 34.300 euro) per la versione SE Standard Range con batteria da 49 kWh. Le varianti SE Long Range e Trophy Long Range, entrambe con batteria da 64 kWh, avranno prezzi rispettivamente di 30.995 sterline (37.100 euro) e 33.495 sterline (40.100 euro).

Tutte le versioni della MG S5 EV includeranno sedili anteriori regolabili in diverse direzioni, con la versione top di gamma Trophy che offrirà anche sedili riscaldati e vetri posteriori oscurati, aggiungendo un ulteriore livello di comfort e lusso.

In conclusione, la MG S5 EV si profila come una proposta interessante nel panorama delle SUV elettriche, combinando design moderno, tecnologia avanzata e buone prestazioni, il tutto a un prezzo competitivo. Con il suo arrivo nel mercato italiano previsto per il 2025, molti occhi saranno puntati su questo modello, pronto a conquistare il cuore degli automobilisti italiani.