La nuova Lancia Flavia è finalmente disponibile per l’ordinazione, rappresentando un’opzione irresistibile per gli amanti delle auto cabriolet. Con un prezzo che parte da 37.900 euro (chiavi in mano), la Flavia si presenta in un’unica e raffinata versione: la Flavia 2.4 benzina da 170 CV, equipaggiata con un cambio automatico a 6 marce e l’allestimento “all inclusive”. Questo modello si distingue nel suo segmento per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendolo un’alternativa allettante per chi cerca l’esperienza di guida open air senza compromessi.

La Flavia Cabrio non è solo un’auto, ma un’esperienza di guida che promette di soddisfare le esigenze di chi cerca il comfort di una coupé insieme alle emozioni uniche di una vettura decappottabile. Che si tratti di un tragitto quotidiano in città o di un weekend trascorso su strade panoramiche, la Flavia offre una raffinata esperienza di guida, senza eguali nel suo segmento.

Dimensioni generose e comfort best in class

Con una lunghezza di 4,9 metri, un’altezza di 1,4 metri e una larghezza di 1,8 metri, la Lancia Flavia si posiziona ai vertici della categoria in termini di spaziosità interna. Questa cabriolet è progettata per ospitare comodamente quattro adulti, grazie a un generoso passo di 276 centimetri, il migliore della sua classe. Gli spazi interni sono ampi:

Il conducente e il passeggero anteriore possono contare su 1,07 metri di spazio per le gambe. 1,43 metri di spazio per la schiena, garantendo un comfort senza precedenti.

Inoltre, uno degli aspetti più interessanti dell’auto è il bagagliaio. Con la capote chiusa, offre ben 377 litri di spazio, mentre con la capote aperta, il volume scende a 198 litri, un risultato eccellente per una vettura di questo tipo.

Design elegante e dinamico

Il design della Lancia Flavia è un perfetto equilibrio tra eleganza e dinamismo. Il frontale scultoreo è caratterizzato da un’inedita griglia con il marchio Lancia e da proiettori anteriori e fendinebbia dal design originale. La fiancata presenta una superficie pulita e una linea filante che conferisce alla vettura un aspetto slanciato. Gli eleganti cerchi in lega da 18 pollici completano un look sofisticato.

I fanali posteriori a LED, uniti da una sottile barra cromata, esaltano ulteriormente l’estetica dell’auto, mentre il terminale di scarico cromato e la capote in tela nera a comando elettrico, racchiusa in un copri-capote integrato, contribuiscono a rendere la Flavia un’opera d’arte su quattro ruote. La capote, dotata di un lunotto termico posteriore in vetro a scomparsa, può essere aperta in soli 28 secondi, permettendo di trasformare rapidamente la berlina in cabriolet.

I colori disponibili al lancio includono Bright White e Mineral Grey, con la possibilità di scegliere tra interni neri o bicolore nero/bianco, sempre abbinati a un soft top nero.

Un abitacolo sofisticato

All’interno, la Lancia Flavia non delude le aspettative. L’abitacolo è un perfetto esempio di ricercatezza e innovazione, in linea con lo stile italiano e la qualità artigianale che caratterizzano da sempre le vetture Lancia. I materiali pregiati e l’attenzione ai dettagli creano un ambiente accogliente, dove ogni passeggero può sentirsi coccolato.

La consolle centrale, dotata di eleganti cornici cromate e un ampio display, è progettata per facilitare l’interazione con le tecnologie a bordo. Il volante in pelle “pieno fiore” è equipaggiato con comandi integrati per radio, cruise control e telefono, garantendo la massima sicurezza durante la guida. I sedili, rivestiti in pelle di alta qualità, sono dotati di appoggiatesta “attivi” per una maggiore sicurezza.

Un allestimento “all inclusive”

La Lancia Flavia è disponibile in un solo allestimento “all inclusive”, che offre una ricca dotazione di serie. Tra le caratteristiche di pregio si trovano:

Selleria in pelle pregiata. Controllo elettronico della stabilità (ESC). ABS di ultima generazione e numerosi airbag. Attacchi ISOFIX per la sicurezza dei più piccoli.

L’innovativo sistema multimediale Uconnect® include un navigatore satellitare, Bluetooth e un impianto Hi-Fi “Boston Acoustics Sound System” con 6 altoparlanti e un hard disk da 40 GB, in grado di contenere circa 6.700 brani musicali. Altre dotazioni comprendono il climatizzatore automatico, un sistema di rilevamento della pressione dei pneumatici (TPMS), sedili riscaldati e regolabili elettricamente, oltre a specchietti elettrici riscaldati e un retrovisore interno elettrocromico.

Prestazioni e motore

La Lancia Flavia è equipaggiata con un propulsore a benzina da 2,4 litri, in grado di erogare una potenza massima di 170 CV a 6.000 giri/minuto e una coppia massima di 220 Nm a 4.500 giri/minuto. Questo motore, abbinato a un cambio automatico a 6 marce, offre prestazioni brillanti, rendendo la guida non solo un piacere, ma anche un’esperienza emozionante.

La Flavia rappresenta, dunque, una scelta eccellente per coloro che desiderano un’auto capace di unire eleganza, comfort e prestazioni, senza rinunciare alla libertà di guida che solo una cabriolet può offrire.